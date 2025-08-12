"Алкомет" АД търси инженерно-технически специалисти с професионал­но направление електротехника, електроника и автоматика, механика, машиностроене, автоматизация на производството и други сходни. Това съобщи за БТА Даниела Пенева, ръководител отдел "Човешки ресурси" в компанията и добави, че в съвременните икономически и технологични предизвикателства, необходимостта от специалисти с висше техническо образование придобива изключителна значимост.

"Алкомет" АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, с над 40-годишна история. На площ от 370 000 кв. м в Шумен се извършва целият цикъл на производство - от леене на заготовки и рулони до студено валцоване, пресоване и механична обработка на профили. Към 1 август числеността на персонала е 1319 души, допълни Пенева.

Компанията има силно присъствие на европейския и американския пазар, обслужвайки сектори като строителство и архитектура, автомобилостроене, транспорт, производство на опаковки, дистрибуция, производство на енергия от възобновяеми източници и други сектори.

Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. През последните 20 години "Алкомет" АД инвестира над 160 млн. евро в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляването на въглеродните емисии и подобряване нивата на рециклиране. Една от най-мащабните инвестиционни програми до момента приключи през 2020 г., благодарение на която компанията увеличи производствените си капацитети в двата основни цеха, съобщи Пенева.

В началото на 2021 г. бе успешно въведен в експлоатация и нов цех за механична обработка на профили. Инвестицията е на стойност 27 млн. лв., като новото оборудване позволява на компанията да произвежда алуминиеви компоненти, които се влагат в електрическите автомобили. Новият цех е разположен на 4100 кв. м площ и разполага с оборудване от най-висок клас за извършване на широка гама от довършителни операции като фрезоване, щанцоване, пасивиране, вибрационно шлайфане и монтаж на компоненти. Благодарение на тази инвестиция "Алкомет" АД вече може да доставя на клиентите си обработени детайли, готови за вграждане, като компоненти за шасита и модули за батериите на електромобили, поясни Пенева.

През 2023 г. "Алкомет" АД обяви амбициозен инвестиционен план на стойност 160 млн. лв. за следващите три години. Планът включва разширение на валцов цех и изграждане на нов леярен цех с високотехнологична линия за производство на рулони. С тези инвестиции компанията ще увеличи производствения си капацитет и ще има възможност да произвежда нови видове алуминиеви сплави, включително такива, предназначени за конверторно фолио и батерии. Даниела Пенева съобщи, че се очаква разкриването на 160 нови работни места, което ще окаже положително влияние върху местната икономика.

През 2024 г. "Алкомет" АД получи сертификат за Приоритетен инвестиционен проект от правителството, свързан с инвестиционния си план. Този сертификат подчертава важността на проекта за икономиката на страната и утвърдява позициите на компанията на пазара, повишавайки рентабилността и устойчивостта на дружеството.

Компанията е силно ангажирана с програми за опазването на околната среда, намаляването на отпадъците и увеличаване ефективността на ресурсите. Непрекъснатите инвестиции в съвременни технологии и оборудване гарантират подобряването на продуктите и устойчивото развитие на "Алкомет" АД, изтъкна Пенева.

За дванадесети пореден път през 2024 г. компанията бе удостоена с приза ICAP True Leader, като лидер в производството на алуминиеви изделия, от най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа - ICAP CRIF in BULGARIA.

"Алкомет" АД бе сред десетте най-големи благодетели на община Шумен през 2024 година. Фикрет Индже - мажоритарен собственик на компанията, бе удостоен с "Ключ на град Шумен" на тържествената сесия на Общинския съвет в Шумен на 11 май 2024 г., в деня на град Шумен. Фикрет Индже и Община Шумен имат награди от НСОРБ. Това подчертава ефективното сътрудничество между местната власт и корпоративните лидери като "Алкомет" АД, което води до дългосрочни ползи за общността. "Алкомет" АД и Фикрет Индже остават твърдо ангажирани да продължат да подкрепят проекти и инициативи, които насърчават устойчивото развитие и подобряват качеството на живот в региона, съобщи Пенева.

Президентът на Република България Румен Радев на 10 септември 2024 г. даде старт на инвестиционен проект на "Алкомет" АД, озаглавен "Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения", на стойност 140 млн. лв. Проектът ще бъде реализиран в рамките на три години. Очаква се създаването на 160 нови работни места, което ще позволи на компанията значително да увеличи производствения си капацитет и да разшири асортимента от предлагани продукти. С тази инвестиция „Алкомет“ АД ще продължи да играе водеща роля в икономическия растеж на региона и ще допринася за устойчивото развитие на местната общност, допълни Пенева.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.