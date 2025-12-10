Фестивалът на съвременната керамика ще гостува за първи път в Художествената галерия в Стара Загора

За първи път Художествената галерия в Стара Загора ще бъде домакин на Фестивала на съвременната керамика 2025, съобщават от официалния сайт на културната институция. Откриването ще се състои този петък, 12 декември, в голямата зала на галерията.

В изложението участват общо 50 български керамици, както и творци от САЩ, Малта, Италия, Хърватия и други страни. Форумът представя актуалните тенденции в съвременното керамично изкуство, както и индивидуалните художествено-пластични търсения на всеки от участниците. Тази година с почетно участие са представени проф. Венко Колев (1915–1997) и Йоана Кемилева (1950), уточняват от галерията.

Фестивалът на съвременната българска керамика се провежда за осми път. Той е наследник на традиционната керамична изложба „Спиридонова“, посветена на светеца покровител на това изкуство, която дълги години се поддържа от артистите керамици като важна форма на творческа изява.

През годините културният форум се утвърди като съвременна платформа, която откроява най-новите тенденции и индивидуални артистични проявления – свобода на интерпретацията, разнообразие в технологичните подходи, естетически решения с акцент върху сложни, ефектни и виртуозни изпълнения. Това подчертава гл. ас. д-р Наташа Ноева, цитирана от Художествената галерия. Тя допълва, че и в тазгодишното издание продължава започналата през 2020 г. тенденция фестивалът да се развива като международен – редом с българските художници керамици участват и автори от Белгия, САЩ, Италия, Малта и Хърватия.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Съюза на българските художници и Министерството на културата. Организатор и куратор на експозицията е д-р Елена Виденова, художник, керамик и секретар на секция „Керамика“ към Съюза на българските художници (СБХ). Виденова е и основната движеща сила зад Фестивала на съвременната българска керамика, който от миналата година вече е пътуващ.

БТА припомня, че през ноември Фестивалът на съвременната българска керамика гостува в село Орешак.