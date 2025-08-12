Подробно търсене

Принц Хари и Меган Маркъл подновиха договора си с Нетфликс

Теодора Йорданова
Принц Хари и Меган Маркъл подновиха договора си с Нетфликс
Принц Хари и Меган Маркъл подновиха договора си с Нетфликс
Меган и Хари в Лондон, 2020 г. Снимка: AP Photo/Frank Augstain, File
Лондон,  
12.08.2025 09:20
 (БТА)

Британският принц Хари и съпругата му Меган - херцогът и херцогинята на Съсекс, подписаха нова „многогодишна сделка за ексклузивни права за филмови и телевизионни проекти“ с Нетфликс, съобщи двойката, цитирана от Прес асосиейшън медия/ДПА.

Преди 5 години Хари и Меган си осигуриха изгоден договор на предполагаема стойност от над 100 милиона щатски долара със стрийминг гиганта, след като напуснаха британското кралско семейство.

Сделката е т.нар first-look, която предвижда студио или продуцентска компания да плати на създателя на съдържанието за ексклузивните права преди друг да види проектите им. Договорката е описвана от Хари и Меган като „продължение на творческото партньорство“. Пи ар експертът Марк Борковски смята, че сделката е „понижение“ и предполага, че Нетфликс се „отдръпват“ от Хари и Меган, отбелязва Прес асосиейшън.

„Мисля, че Нетфликс са си свършили много добре работата, като се отдръпват от тези много скъпи хора, които не са донесли очакваните резултати и са оттеглили офертата си, като са им предложили по-скромна“, казва пред Прес асосиейшън медия експертът. Според него сделката е много под предишните 100 милиона долара.

Представител на звездното семейство отказа да коментира финансовата рамка на договорката.

„Горди сме да продължим нашето партньорство с Нетфликс и да разширим съвместната си работа като включим и марката As Ever“, казва Меган.

Новата продукция включва втория сезон на шоуто на херцогинята „С любов, Меган“ по-късно този месец, както и специално издание, посветено на Коледа през декември. Компанията на Хари и Меган Archewell Productions ще работи и по документалния филм Masaka Kids, A Rhythm Within за децата сираци в региона Масака на Уганда, където „все още витаят сенките на кризата от ХИВ/СПИН“.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

11.08.2025 10:39

Принц Хари обмисля да създаде нова благотворителна организация

Британският принц Хари обмисля да създаде нова хуманитарна благотворителна организация на фона на широко огласения скандал, който го накара да напусне организацията Sentebale, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, позовавайки се на говорител.
06.08.2025 12:10

Британски регулатор не намери доказателства по обвиненията срещу благотворителната организация на принц Хари

Британският регулатор на благотворителните организации съобщи, че не е намерил доказателства за тормоз в организацията, основана от принц Хари, но критикува всички страни по случая, че са допуснали спорът да стане обществено достояние, съобщи
24.04.2025 21:00

Принц Хари и Меган Маркъл призоваха за по-силна защита на децата в социалните медии

Херцогът и херцогинята на Съсекс настояват за по-силни мерки за защита на децата от опасностите в социалните медии, заявявайки, че "не се прави достатъчно", пише Би Би Си. Принц Хари и Меган откриха в Ню Йорк мемориал, посветен на паметта на деца,
08.03.2025 13:13

Меган Маркъл обяви втори сезон на лайфстайл предаването си въпреки хладния прием от критиката

Меган, херцогинята на Съсекс, обяви, че предстои втори сезон на нейната лайфстайл поредица „С любов, Меган“, чиято премира по „Нетфликс“ тази седмица бе посрещната с насмешка от критиката, пише Прес асосиейшън медиа/ДПА. „С любов, Меган“ дебютира в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:33 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация