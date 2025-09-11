Подробно търсене

Принц Хари се срещна на чай с баща си крал Чарлз Трети в Лондон

Теодора Йорданова
Принц Хари се срещна на чай с баща си крал Чарлз Трети в Лондон
Принц Хари се срещна на чай с баща си крал Чарлз Трети в Лондон
Принц Хари, 2025 г. Снимка: Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP
Лондон,  
11.09.2025 09:04
 (БТА)

Британският принц Хари е пил чай с баща си – крал Чарлз Трети, в лондонската резиденция Кларънс хаус. Това е първата им среща от повече от година, съобщи Асошиейтед прес.

Отношенията между двамата са обтегнати, откакто Хари и съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г., а впоследствие публично изразиха критики към монархията.

Бъкингамският дворец потвърди визитата в Кларънс хаус, където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Хари е напуснал резиденцията след по-малко от час и се е отправил към вечерно събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.

Разривът между баща и син се задълбочи през последните пет години. Хари и Меган изразиха публично недоволството си в интервюто с Опра Уинфри и в документалната поредица на „Нетфликс“, а напрежението се засили допълнително с излизането на мемоарите на Хари „Резервният“, където той разкрива лични разговори от семейството.

Последната среща между принца и краля беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след новината за диагнозата рак на Чарлз. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.

Контактите на Хари и с брат му, принц Уилям – наследник на трона – също са редки.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

09.09.2025 17:48

Принц Хари ще дари 1,1 милиона британски лири на благотворителна организация за деца в Англия

Принц Хари ще дари лично 1,1 милиона британски лири (1,49 милиона щатски долара) на благотворителната организация на телевизия Би Би Си - "Деца в нужда“, обяви организацията днес. Това е една от най-големите индивидуални суми, дарени публично от член на британското кралско семейство, отбеляза Ройтерс.
28.08.2025 18:19

Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от кончината на Елизабет Втора

Британският принц Хари ще се върне във Великобритания на третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II за церемония по връчване на награди за благотворителност, съобщава Прес асоушиейшън/ДПА.
12.08.2025 09:20

Принц Хари и Меган Маркъл подновиха договора си с Нетфликс

Британският принц Хари и съпругата му Меган, известни като херцога и херцогинята на Съсекс, подписаха нова „многогодишна сделка за ексклузивни права за филмови и телевизионни проекти“ с Нетфликс, съобщи двойката, цитирана от Прес Асосиейшън

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:08 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация