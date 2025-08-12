Подробно търсене

Турски гражданин, издирван от Интерпол, е задържан в Солун

Кристиан Стратев
Снимка: Петър Къдрев, БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
12.08.2025 10:52
 (БТА)

Турски гражданин, издирван от Интерпол за разпространение на наркотици на турска територия, е бил арестуван от полиция в град Солун, Северна Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

Мъжът, който е задържан късно снощи, е бил с издадена заповед за арест от турските власти, след като е получил обвинение за „притежание и търговия с наркотици и психотропни вещества“, информират от медията. 

Очаква се по-късно днес турският гражданин да се яви пред гръцката прокуратура. 

/СУ/

