Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Фестивалът „Тук и сега“ започва днес в Дряново
БТА, Фестивал в Дряново. Снимка: Организаторите
Дряново,  
12.08.2025 10:43
 (БТА)

Фестивалът „Тук и сега“ започва днес в Дряново, съобщиха организаторите на събитието. 

Форумът започва тази вечер с концерт на Теодор Тодоров, Darena, Йоанна Скендерова, група Dead Ahead и група Error 404.

Утре, 13 август, има предвидени щафетни игри за сила, ловкост и бързина при градския басейн, обиколка и представяне на изрисуваните в града електрически табла, работилница по цианотопия, рисуване, а вечерта в инициативата „Читалня под небето“ ще се изявят поетите Петър Чухов, Калоян Христов, Виолета Богданова и всички, които желаят да прочетат откъс от любимо произведение. Вечерта ще завърши със сет на DJ M.A.Y.O., допълниха организаторите.

