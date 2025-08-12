Огнената стихия в Черна гора не стихва, страната поиска международна помощ

Пожари продължават да бушуват на няколко места в Черна гора, а пожарникарите се бориха с огнената стихия цяла нощ, съобщава националната черногорска телевизия РТЦГ.

Пожари избухнаха в столицата Подгорица, втория по големина черногорски град Никшич, Биело Поле в Северна Черна гора, Чан и Булярица на адриатическото крайбрежие. Най-критична беше ситуацията в Булярица и Чан.

Всички обекти, които бяха застрашени снощи, в момента са извън опасност, каза генералният директор на Дирекцията за защита и спасяване Миодраг Бешович. Той добави, че в Подгорица са пристигнали пожарникари от други краища на Черна гора и че гасенето на пожара се затруднява от силните ветрове, които според прогнозите ще продължат да духат и днес.

От вчера в Подгорица се диша трудно, след като предходната нощ и снощи избухнаха големи пожари в столицата и околността. Мирис на изгоряло се носи над целия район, а пожарникарите се бориха с пламъците цяла нощ, но силният вятър затруднява гасенето.

През изминалата нощ ситуацията беше драматична в Пипери и Рогами, край Подгорица, където огънят достигна до къщи, няколко семейства бяха евакуирани. Няма пострадали, но има значителни материални щети. Пипери е без вода и електричество тази сутрин.

Черна гора ще поиска международна помощ за справянето с горските пожари, избухнали на няколко места в страната, съобщават черногорските медии.

Правителството разреши вчера на Министерството на вътрешните работи да поиска международна помощ по въздух чрез Евроатлантическия център за координиране на реагирането при бедствия на НАТО (EADRCC), Механизмът за гражданска защита на ЕС и двустранни споразумения, уточнява черногорското издание "Виести".

В съобщение на Министерството на вътрешните работи от вчера се посочва, че Черна гора се сблъсква с интензивни горски пожари на няколко места в страната и според оценка на ведомството сухопътните и въздушни ресурси, които са на разположение, не са достатъчни за ефективно справяне с огнената стихия.

Сърбия изпрати вчера в помощ на черногорките пожарникари седем души и многоцелеви хеликоптер руско производство "Камов". Днес се очаква в борбата с пламъците да се включи и хърватски противопожарен самолет "Канадеър" (Canadair).

Черна гора за последно поиска помощ за гасене на пожари чрез Евроатлантическия център за координация на реагирането при бедствия (EADRCC) на НАТО през 2017 г., отбелязва Радио Свободна Европа. Пет държави ѝ се притекоха на помощ тогава - Украйна, Швейцария, Израел, Хърватия и България.