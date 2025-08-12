Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения на 16-годишния младеж, шофирал под въздействието на алкохол

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 16-годишното момче, шофирало под въздействието на алкохол и което беше арестувано вчера сутринта след гонка. Това съобщиха от държавното обвинение и посочиха, че въпреки непълнолетието му, е разбирал значението на извършеното от него и е ръководил постъпките си.

По делото е установено, че на 11 август в Пловдив, около 04:00 часа, полицейски автопатрул подал сигнал за спиране на лек автомобил, марка „Фолксваген“, управляван от момчета. Водачът не се подчинил, поради което полицаите започнали преследване на автомобила и организирали заградителни мероприятия.

Малко по-късно автомобилът е бил установен на една от близките улици, като е ударил три други коли и се е блъснал в тротоарен бордюр. Младежът е бил тестван за употреба на алкохол и уредът е отчел положителен резултат от 0,95 промила.

Обвиняемият е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.