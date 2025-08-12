Мъж на 92 години е дал над 19 000 лева на телефонни измамници

Телефонни измамници са взели 19 200 лева от възрастен мъж в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. Сигналът за измамата е подаден от снахата на 92-годишния мъж вчера към 19:30 часа. Тя е обяснила, че неизвестен мъж е звъннал на домашния телефон на свекъра ѝ и се е представил за служител на МВР. Чрез въвеждане в заблуждение измамникът е успял да убеди възрастния мъж да предаде всичките си налични пари. Той хвърлил през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

В село Василовци, община Брусарци, жена на 82 години е дала сумата от 4500 лева на телефонни измамници.

Криминалисти са задържали двама мъже, съпричастни към телефонна измама в Габрово. Действията по разследването са започнали след подаден сигнал в районното управление от 55-годишен мъж, който съобщил, че майка му, на 73 г., е била въведена в заблуждение по стационарния телефон.