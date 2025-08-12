Илон Мъск ще съди "Епъл" заради предполагаемо фаворизиране на "ОупънЕйАй" в "Ап Стор"

Милиардерът Илон Мъск заяви, че неговата компания за изкуствен интелект "ексЕйАй" (xAI) ще предприеме съдебни действия срещу Епъл (Apple Inc.), обвинявайки производителя на "айФон" в нарушение на антитръстовите правила при управлението на класациите в магазина за приложения "Ап Стор" (App Store), предаде Ройтерс.

"Епъл" се държи по начин, който прави невъзможно за която и да е компания за изкуствен интелект, освен "ОупънЕйАй" (OpenAI), да достигне първо място в "Ап Стор", което е недвусмислено нарушение на антитръстовите правила. "ексЕйАй" ще предприеме незабавни правни действия“, написа Мъск в социалната мрежа “Екс“.

В момента приложението за чатбот "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) на "ОупънЕйАй" е на първо място в секцията „Най-добрите безплатни приложения" за "айФон" в САЩ, докато чатботът "Грок" (Grok) на "ексЕйАй"е пети, а "Джемини" на "Гугъл" (Google)– на 57-мо място. Според данни на "Сенсър Тауър" (Sensor Tower) "ЧатДжиПиТи" води и в класациите на магазина за приложения за "Андроид" - "Гугъл Плей Стор" (Google Play Store). "Епъл" има партньорство с "ОупънЕйАй", по силата на което интегрира "ЧатДжиПиТи" в своите телефони "айФон", в таблетите "айПад" (iPad) и компютрите "Мак" (Mac).

Мъск упрекна "Епъл", че отказва да включи приложението "Екс" и чатбота "Грок" в секцията "Трябва да имаш" (Must Have), въпреки че според него "Екс" е "приложение номер едно за новини в света", а "Грок" е пети сред всички приложения.

Обвиненията идват на фона на засилен регулаторен и конкурентен натиск върху контрола на "Епъл" върху "Ап Стор". През април американски съд установи, че компанията е нарушила съдебна заповед за допускане на по-голяма конкуренция и я препрати към федералните прокурори за разследване за неуважение към съда по дело, заведено от създателя на популярната игра "Фортнайт" – "Епик Геймс" (Epic Games). През същия месец Европейската комисия наложи глоба от 500 млн. евро на "Епъл" заради ограничения, нарушаващи Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act).

Главният изпълнителен директор на "ОупънЕйАй" Сам Алтман отвърна на обвиненията, като постави под въпрос начина, по който Мъск управлява мрежата "Екс", и заяви, че компанията му ще се съсредоточи върху "създаването на страхотни продукти".

Мъск съоснова "ОупънЕйАй" заедно с Алтман през 2015 г. като организация с нестопанска цел, но напусна и основа конкурентния стартъп "ексЕйАй" през 2023 г.