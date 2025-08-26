Мъск съди "Епъл" и "ОупънЕйАй" за предполагаем сговор срещу конкуренцията в сферата на изкуствения интелект

Американският предприемач Илон Мъск внесе антитръстова жалба срещу технологичните компании "Епъл" (Apple) и "ОупънЕйАй" (OpenAI), в която ги обвинява в сговор с цел ограничаване на конкуренцията в областта на изкуствения интелект. Делото е заведено в съд в щата Тексас, а жалбата е с обем 61 страници, предава Асошейтед прес. За възможния съдебен процес стана ясно преди десетина дни от изявление на самия Мъск.

Според твърденията двете компании са действали в съгласие, за да осигурят предимство на чатбота "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) в екосистемата на "Епъл", включително в класирането на приложения в магазина "Апстор" (App Store) и в ущърб на конкурентни решения като "Грок" (Grok) – разработен от собствената му компания "ЕксЕйАй" (xAI). Жалбата е подадена от името на "ЕксЕйАй" и друга свързана с Мъск компания – "Екс Корп" (X Corp.).

В документа се твърди, че партньорството между "Епъл" и "ОупънЕйАй", обявено през 2023 г., прикрива координирани действия, целящи да подкопаят конкуренцията в ключов момент на технологична трансформация, сравнима по мащаб с представянето на първия „айФон" (iPhone) през 2007 г.

"Това е история за двама монополисти, които обединяват усилия, за да запазят господството си в един свят, тласкан от най-мощната технология, създавана досега – изкуствения интелект", се казва в жалбата.

Твърденията срещу "Епъл"

"Епъл" е представена като компания, възприемаща изкуствения интелект като "екзистенциална заплаха" за своя бизнес модел, което я кара да потърси съюз с "ОупънЕйАй", за да защити своето най-успешно продуктово направление – „айФон".

Сред отправените обвинения са и такива, че "Епъл" възпрепятства навлизането на т.нар. "суперприложения", каквото Мъск планира да реализира чрез платформата "Екс" (X). Подобни твърдения се съдържат и в друго дело срещу "Епъл", заведено миналата година от Министерството на правосъдието на САЩ.

Искът подчертава, че решението на "Епъл" да интегрира "ЧатДжиПиТи" като "отговорен енджин" в устройствата си е взето, след като нейната собствена технология за изкуствен интелект не е успяла да отговори на очакванията на потребителите. Така "ОупънЕйАй" получава достъп до огромно количество потребителски данни, които не са достъпни за конкуренти като „Грок".

Отговорът на "ОупънЕйАй"

В отделно изявление "ОупънЕйАй" пояснява, че жалбата е "поредна проява на системен тормоз от страна на г-н Мъск", като напомня, че вече е завела дело срещу него по сходни обвинения.

От "Епъл" не са коментирали случая към момента на публикацията, посочва Асошейтед прес.

Жалбата не разглежда потенциалната заплаха, която "ЧатДжиПиТи" би могъл да представлява и за самия „айФон". Междувременно "ОупънЕйАй" вече работи по собствено устройство с изкуствен интелект, като за целта е привлякла Джони Айв – бивш водещ дизайнер в "Епъл".

Илон Мъск, който е съосновател на "ОупънЕйАй", но впоследствие се дистанцира от организацията, твърди, че тя се е отклонила от първоначалната си мисия като сега поставя печалбата пред общественото благо. Той води отделно дело срещу "ОупънЕйАй" по тази линия от миналата година.