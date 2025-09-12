Подробно търсене

Акциите на "Майкрософт" поскъпнаха след новини за напредък в преговорите с "ОупънЕйАй"

Бойчо Попов
Снимка: AP/Lindsey Wasson, архив
Ню Йорк,  
12.09.2025 10:24
 (БТА)

Американският софтуерен концерн "Майкрософт" (Microsoft) и стартъпът за изкуствен интелект "ОупънЕйАй" (OpenAI) подписаха необвързващ меморандум за разбирателство за следващия етап на партньорството си, предаде ДПА.

"Работим активно за финализиране на условията на договора в окончателно споразумение. Заедно продължаваме да сме фокусирани върху предоставянето на най-добрите инструменти за изкуствен интелект за всички, въз основа на общия ни ангажимент за сигурност", се казва в съвместно изявление на двете компании.

Новината за напредък в преговорите относно бъдещата структура на "ОупънЕйАй" бе добре приета от пазара. Акциите на "Майкрософт" поскъпнаха с 1,79 на сто до 510 долара в следборсовата търговия на NASDAQ.

Двете дружества не предоставиха повече подробности, като посочиха, че има нужда от уточняване на детайли. Според подробно изявление на "ОупънЕйАй" планираната еволюция предвижда организацията с нестопанска цел да контролира и да участва пряко в успеха на корпорация с обществена полза. Компанията възнамерява да предостави на структурата си с нестопанска цел дял от 100 милиарда долара в дъщерното дружество със стопанска цел.

"Майкрософт" е инвестирала над 11 милиарда долара в "ОупънЕйАй" от 2019 г. насам, включително допълнителни 10 милиарда през 2023 г. Според "Уолстрийт джърнъл" между двете компании е имало разногласия за бъдещото развитие на стартъпа. Докато "ОупънЕйАй" се стреми да се откаже от сегашния си статут на организация с нестопанска цел, "Майкрософт" е загрижена за интелектуалната собственост, до която има достъп до 2030 г. 

