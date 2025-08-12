Привържениците на Манчестър Юнайтед отложиха планирания си протест срещу собствениците на клуба

Привържениците на Манчестър Юнайтед отложиха протеста, който бяха планирали за предстоящия първи домакински мач от новия сезон във Висшата лига срещу Арсенал в неделя.

Фенската организация с името 1958 планираше провеждането на шествие из улиците на Манчестър в часовете преди двубоя с Арсенал и дори вече бяха подготвени транспаранти срещу миноритарния собственик сър Джим Ратклиф. Британският милиардер, който притежава 28,94 процента от акциите на клуба, се превърна в силния човек на "Олд Трафорд", след като се сдоби с дяла си през февруари 2024 година, купувайки го от семейство Глейзър - също непопулярни фигури сред феновете. На промените, които Ратклиф направи за последната година и половина, запалянковците също не гледат с добро око.

"Джим Ратклиф избра да влезе в леглото на семейство Глейзър и според нас им помага да се задържат на местата си", заявиха лидерите на феновете и изразиха разочарованието си, че той не е спасителят, за когото се е представял.

Въпреки това лидерите на фен фракцията са провели проучване помежду си, което е показало, че голяма част от обикновените фенове не биха подкрепили подобен протест, още повече, че клубът току-що обнови тренировъчната си база, а освен това вече похарчи над 200 милиона лири за нови играчи.

Резултатите от проучването са показали, че 63 процента от феновете смятат, че за представянето на отбора трябва да се търси отговорност точно от Ратклиф, но 68 процента смятат, че новият собственик все още се нуждае от време, за да реализира идеите си.