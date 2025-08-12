Кристиано Роналдо се сгоди за Джорджина Родригес

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо обяви годежа с дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес след девет години заедно.

31-годишната Родригес обяви новината в Инстаграм в понеделник със снимка, на която се вижда голям диамантен пръстен на ръката й.

Тя добави към снимката: "Да, съгласна съм. В този и във всичките си животи".

Двойката има две дъщери - 7-годишната Алана и 3-годишната Бела, докато братът близнак на Бела, Анхел, почина по време на раждането.

Родригес помага и за отглеждането на другите три деца на Роналдо - 15-годишния Кристиано-младши и близнаците Матео и Ева Мария на 8 години, припомня ДПА.

Двамата се запознават през 2016 година, когато Родригес работи в магазин на "Gucci" в Мадрид. Семейството сега живее в Рияд, тъй като Роналдо играе за саудитския отбор Ал Насър.