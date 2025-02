Кендрик Ламар спечели "Грами" в категорията за запис на годината

Not Like Us на Кендрик Ламар е песента, която бе отличена с "Грами" в категорията за запис на годината, предаде Асошиейтед прес.

Това е вторият хип-хоп сингъл, който печели в тази категория. Първият беше This Is America на Childish Gambino.

Номинации в тази категория получиха още Now And Then на "Бийтълс", Texas Hold'Em на Бионце, Espresso на Сабрина Карпентър, 360 на Чарли Екс Си Екс, Birds of a Feather на Били Айлиш, Good Luck, Babe! на Чапъл Роан и Fortnight на Тейлър Суифт в сътрудничество с Пост Малоун.