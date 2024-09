Филми за Елтън Джон и Мария Калас са сред хитовете на Лондонския кинофестивал

От Анджелина Джоли в ролята на оперната прима Мария Калас до документален филм за последните концерти на Елтън Джон в САЩ - тазгодишното издание на Лондонския кинофестивал обещава впечатляващ парад на звезди, съобщава Ройтерс.

Форумът започва с драмата „Блиц“ (Blitz) за Втората световна война на носителя на „Оскар“ Стив Маккуин. Роденият в Лондон режисьор ще открие на 9 октомври фестивала за трети път със световната премиера на филма си.

В програмата са включени още трилърът Conclave с участието на Рейф Файнс и Стенли Тучи, Queer с Даниъл Крейг, в който бившият Джеймс Бонд играе пристрастен към наркотиците американец, живеещ в Мексико през 50-те години на миналия век, и победителят от фестивала в Кан „Анора“ за екзотична танцьорка, която се забърква със сина на руски олигарх.

Подобно на филма с Крейг, „Мария“ с Джоли направи премиерата си по-рано на кинофестивала във Венеция.

„Имаме много прекрасни филми, чиито премиери през годината се състояха на някои от най-големите фестивали в света“, заяви пред Ройтерс директорката на Лондонския кинофестивал Кристи Матисън. „Освен това, разбира се, имаме и 39 световни премиери на филми“, добави тя.

Сред тях е „Радост“ (Joy) с Томасин Маккензи, Бил Наи и Джеймс Нортън в разказ за раждането на първото в света бебе от епруветка през 1978 г.

„Стажантът“ за младия Доналд Тръмп с участието на Мария Бакалова като съпругата му Ивана, първият англоезичен пълнометражен филм на Педро Алмодовар „Съседната стая“ с участието на Тилда Суинтън и Джулиан Мур, както и Nightbitch, в който Ейми Адамс играе майка-домакиня, която започва да проявява кучешки инстинкти, също са сред предложенията.

Сред документалните филми, които ще бъдат прожектирани, са „Елтън Джон: Never Too Late“ за завръщането на музиканта на стадион „Доджър“ в Лос Анджелис и Super/Man: The Christopher Reeve Story, който разглежда възхода на покойния актьор Кристофър Рийв към славата на супергерой и живота му след инцидент с конна езда, който го парализира от врата надолу.

Биографичният филм за Фарел Уилям с анимирани герои от тухлички на „Лего“ Piece by Piece, режисиран от носителя на "Оскар" Морган Невил, ще закрие Лондонския кинофестивал на 20 октомври.