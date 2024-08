Актрисата Кейт Бланшет се завръща на лондонска театрална сцена

Актрисата и носителка на "Оскар" Кейт Бланшет се завръща на лондонска театрална сцена с ролята на Аркадина в "Чайка" на Чехов, съобщи "Варайъти".

Постановката ще се играе в продължение на шест седмици в лондонския театър "Барбикан" от февруари 2025 г. Бланшет за последно се изявява на сцената му през 2012 г.

Освен Кейт Бланшет актьорският състав на новата постановка на "Чайка" включва Том Бърк, с когото актрисата наскоро работи над предстоящия трилър "Black Bag" на режисьора Стивън Содърбърг.

Преди две години в друга постановка на "Чайка" на театралната сцена в Лондон участва актрисата Емилия Кларк, прочула се с ролята си в хитовия сериал "Игра на тронове".

Кейт Бланшет за последно е играла на лондонска сцена в постановка на When We Have Sufficiently Tortured Each Other на Националния театър през 2019 г., непосредствено преди пандемията от КОВИД-19.