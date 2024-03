Пети албум на Ариана Гранде оглави британската класация

Новият албум Eternal Sunshine на Ариана Гранде оглави британската класация още през първата седмица след излизането си на пазара, съобщи официалната компанията, която следи продажбите и изготвя чартовете.

Това е петият албум номер едно на американската певица и авторка на песни във Великобритания от общо седем. Предишните са Dangerous Woman от 2016 г. , Sweetener от 2018 г. , thank u, next от 2019 г. и Positions от 2020 г. Дебютът й от 2013 г. Yours Truly достига до седмо място, а последвалият My Everything от 2014 г. - до трето.

Ариана Гранде вече е сред изпълнителите с най-много албуми номер едно във Великобритания. Тя се изравни със Селин Дион, Принс, "Грийн дей".

На второ място в британската класация за албуми е групата "Джудас прист" с 19-ия си студиен опус Invincible Shield. Това е най-доброто постижение в кариерата й. Предишният й връх беше през 1980 г. с British Steel, когато достигна четвърто място.

На трето място в британската класация за албуми е The Highlights на Уикенд. Следват Stick Season на Ноа Каан, едноименният албум на група "Блийчърс" и My 21st Century Blues на Рей.

Бионсе отбеляза най-доброто си постижение в британската класация за сингли, след като Texas Hold запази първото си място в нея цял месец. Това е шестият сингъл номер едно на Бионсе в британската класация.

На второ място в британската класация за сингли е Beautiful Things на Бенсън Бун. Меланхоличната песен на Ариана Гранде We Can't Be Friends (wait for your love) дебютира на трето място.