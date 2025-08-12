Подробно търсене

Доналд Тръмп обяви, че подкрепя "сериозни съдебни действия" срещу президента на УФР Джером Пауъл

Галя Горнишка
Доналд Тръмп обяви, че подкрепя "сериозни съдебни действия" срещу президента на УФР Джером Пауъл
Доналд Тръмп обяви, че подкрепя "сериозни съдебни действия" срещу президента на УФР Джером Пауъл
Доналд Тръмп и Джером Пауъл по време на посещението на американския президент на централната банка, 24 юли 2025 г. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
12.08.2025 19:38
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес да разреши предприемането на "сериозни съдебни действия" срещу президента на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл, предаде Франс прес.

"Обмислям да разреша сериозен съдебен иск срещу Пауъл заради ужасната и очевидно некомпетентна работа, която е свършил по управлението" на проекта за обновяване на централата на УФР във Вашингтон, написа Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social).

Американският президент заяви още през юли, че най-накрая е намерил начин да постигне целта си да отстрани президента на УФР Джером Пауъл, обвинявайки го в лошо управление на проект за реновиране на сградата на централната банка на САЩ на стойност 2,5 милиарда долара.

"Когато похарчите 2,5 милиарда долара за ремонт, смятам, че това е наистина позорно", заяви тогава Тръмп и добави, че никога не е смятал председателят на УФР Джером Пауъл за човек, който има нужда от "дворец".

Проектът за реновиране на централата на УФР е в ход от години, още от първия мандат на Тръмп, но едва наскоро той привлече вниманието на Белия дом.

Доналд Тръмп многократно призова Пауъл да подаде оставка от поста, тъй като не е съгласен с подхода на УФР и смята, че лихвите трябва да бъдат намалени по-бързо. Въпреки това при посещението си на централната банка в края на юли Тръмп каза, че няма да уволни Пауъл.   

/ИЦ/

Свързани новини

08.08.2025 08:28

Тръмп ще номинира Стивън Майрън за член на Управителния съвет на УФР

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще номинира председателя на Съвета на икономическите съветници Стивън Майрън да изкара последните няколко месеца от мандата на овакантеното място в Управлението за федерален резерв (УФР), докато Белият дом
02.08.2025 04:11

Доналд Тръмп отново призова управителя на Федералния резерв Джером Пауъл да подаде оставка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови в петък призивите си към управителя на централната банка Джером Пауъл да подаде оставка, съобщават световните агенции. „Пауъл трябва да подаде оставка, точно като Адриана Куглер – друга номинация на Байдън,
01.08.2025 14:51

Управителният съвет на УФР трябва да поеме контрола върху централната банка, ако Джером Пауъл не понижи лихвите, заяви Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Управителният съвет на УФР трябва да поеме контрола, ако председателят на централната банка Джером Пауъл продължи да отказва да намали лихвите, предаде Ройтерс. "Джером "Твърде късно" Пауъл, един
16.07.2025 16:55

Тръмп може да използва лошото управление на проект за реновиране, за да отстрани президента на УФР Джером Пауъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че най-накрая е намерил начин да постигне целта си да отстрани президента на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Джером Пауъл, обвинявайки го в лошо управление на проект за реновиране на сгради на централната банка на САЩ на стойност 2,5 милиарда долара, предаде Асошиейтед прес.
11.06.2025 18:30

Тръмп настоява УФР да намали силно лихвите си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова днес Управлението за федерален резерв (УФР) да намали "веднага" лихвените си проценти, предадоха Франс прес и Ройтерс. Той допълни, че данните за нивото на инфлация през май в страната позволяват такива

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:15 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация