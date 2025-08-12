Доналд Тръмп обяви, че подкрепя "сериозни съдебни действия" срещу президента на УФР Джером Пауъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес да разреши предприемането на "сериозни съдебни действия" срещу президента на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл, предаде Франс прес.

"Обмислям да разреша сериозен съдебен иск срещу Пауъл заради ужасната и очевидно некомпетентна работа, която е свършил по управлението" на проекта за обновяване на централата на УФР във Вашингтон, написа Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social).

Американският президент заяви още през юли, че най-накрая е намерил начин да постигне целта си да отстрани президента на УФР Джером Пауъл, обвинявайки го в лошо управление на проект за реновиране на сградата на централната банка на САЩ на стойност 2,5 милиарда долара.

"Когато похарчите 2,5 милиарда долара за ремонт, смятам, че това е наистина позорно", заяви тогава Тръмп и добави, че никога не е смятал председателят на УФР Джером Пауъл за човек, който има нужда от "дворец".

Проектът за реновиране на централата на УФР е в ход от години, още от първия мандат на Тръмп, но едва наскоро той привлече вниманието на Белия дом.

Доналд Тръмп многократно призова Пауъл да подаде оставка от поста, тъй като не е съгласен с подхода на УФР и смята, че лихвите трябва да бъдат намалени по-бързо. Въпреки това при посещението си на централната банка в края на юли Тръмп каза, че няма да уволни Пауъл.