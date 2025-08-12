Подробно търсене

Срещата между турския и грузинския президент препотвърди стратегическото партньорство между двете държави

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Срещата между турския и грузинския президент препотвърди стратегическото партньорство между двете държави
Срещата между турския и грузинския президент препотвърди стратегическото партньорство между двете държави
Президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган (вдясно) и президентът на Грузия и Михаил Кавелашвили. Снимка: Дирекция по комуникациите към Президентството на Република Турция.
Анкара,  
12.08.2025 19:36
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с президента на Грузия Михаил Кавелашвили, който е на официално посещение в Анкара.  Кавелашвили беше посрещнат в президентския дворец с държавни почести, сред които и произвеждането на топовни салюти. 

В съвместно изявление след срещата, което беше излъчвано през официалните профили на Президентството в социалните мрежи, Ердоган заяви, че Турция и Грузия остават стратегически партньори и препотвърждават желанието си за задълбочаване на икономическото сътрудничество. 

„От 17 години Грузия е най-големият ни стратегически партньор и доказателството за това е, че търговските ни отношения са поставени върху здрави основи. Целта ни да достигнем търговско-икономически обмен от 3 млрд. долара беше постигната. Сега се целим към 5 млрд. долара. Решени сме да има още двустранни инвестиции. Близо 2000 наши фирми работят в Грузия, а турските инвестиции възлизат на общо близо 2,5 млрд. долара“, заяви Ердоган и подчерта, че Турция има интерес към инфраструктурни проекти в Грузия. 

Грузинският президент Михаил Кавелашвили на свой ред изрази благодарности към Ердоган за провеждането на срещата на високо равнище в Анкара и обяви, че е поканил турския президент да посети Тбилиси. 

„За нас е изключително важна подкрепата на Турция за териториалната цялост на Грузия, както и подкрепата за европейската перспектива на страната ни“, каза Кавелашвили. 

Сред основните приоритети, които и двете страни отбелязаха, са механизмите за тристранно сътрудничество между Турция, Грузия и Азербайджан, както и жп линията, която свързва трите страни. И Турция, и Грузия са убедени, че това ще донесе сигурност и нов тласък на икономическите отношения.

„Планираме външните министри на трите страни (Турция, Грузия и Азербайджан – бел. ред.) да заседават под домакинството на Турция. Когато приключат парламентарните ваканции, ще бъде проведена и среща между председателите на трите парламента“, съобщи Ердоган. 

Двамата президенти също така са обсъдили регионални и международни въпроси като процеса по установяване на мир в Кавказ, сигурността в Черно море в контекста на войната между Русия и Украйна, ситуацията в Газа, както и процеса по установяване на мир между Азербайджан и Армения. 

„Грузия ще продължава да работи за мира в региона, както и да подкрепя мира между Азербайджан и Армения. Смятаме, че сътрудничеството ни с Турция е изключително важно за регионалната стабилност и механизмът между Турция, Грузия и Азербайджан е много добър пример за това“, отбеляза Михаил Кавелашвили. 

На финала на своето съвместно изявление двамата президенти отбелязаха, че през юли 2026 г. предстои футболен мач между националите на Турция и Грузия, и изразиха надежда, че това ще бъде още един пример за приятелството между Анкара и Тбилиси. 



