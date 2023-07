Рапърът Дрейк обяви, че новият му албум ще излезе до седмици

Канадският рапър Дрейк подготвя нов албум, който може да се появи по-рано, отколкото феновете очакват, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителят каза по време на своя изява в "Барклис център" в Бруклин, че предстоящият му проект - "For All the Dogs", ще се появи след около "няколко седмици".

36-годишният музикант, известен с това, че издава музика без обявена дата, обяви потенциалния проект през януари.

Освен това носителят на пет награди "Грами", заснет с маска на доберман в четвъртък, каза, че така пуска нов сингъл. Дрейк и Сентрал Сий пуснаха "On the Radar" в петък.

"For All the Dogs" ще излезе след съвместния албум на канедеца с рапъра 21 Савидж - "Her Loss", появил се на пазара ноември м.г. Последната самостоятелна продукция на Дрейк - "Honestly, Nevermind" е от 2022 г.

Това лято е белязано от доста концерти на жени изпълнителки, включително Бионсе и Тейлър Суифт, но турнето на Дрейк, озаглавено "It Was All a Blur" с 56 включени дати, напомни на музикалния свят, че той не трябва да бъде забравян, отбелязва Асошиейтед прес.

Наскоро излезе и стихосбирка на Дрейк, като при представянето й намекна, че скоро ще излезе и нов музикален албум.