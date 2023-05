Георги Господинов – писател, поет и драматург

Георги Господинов е роден на 7 януари 1968 г. в Ямбол. Завършва специалност "Българска филология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", по-късно става доктор по Нова българска литература към Института за литература при Българска академия на науките с дисертация на тема: "Поезия и медия: кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век" (издадена от "Просвета", 2005) и работи като литературовед в Института по литература при БАН от 1995 г. Професионалният му път минава през редакцията на "Литературен вестник", където двайсет и три години е редактор. От 1998 г. до 2000 г. Георги Господинов е хоноруван преподавател в Нов български университет по писане на есе (1998), а по-късно по съвременна българска литература (1999-2000).

Първата му стихосбирка, "Лапидариум" (1992), е отличена с Националната награда за дебют от Националния конкурс "Южна пролет" през 1993 г. Втората му поетична книга "Черешата на един народ" печели голямата награда на Сдружението на българските писатели за книга на годината през 1996 г. През 2003 г. излиза книгата му със стихове "Писма до Гаустин". През 2005 г. излиза първата му книга с литературна критика "Поезия и медия". През 2007 г. излиза стихосбирката му "Балади и разпади", в която са включени предишните три стихосбирки плюс нови стихотворения в цикъла "Неделите на света". Същата година излиза и сборникът му с разкази "О, Хенри: 3 коледни истории с илюстрации", а през 2011 г. - сборникът с пиеси "Апокалипсисът идва в 6 вечерта и D.J."

Книгата му "И други истории" излиза през 2001 г. Преведена е на различни европейски езици, сред които френски, английски, немски, италиански, полски, чешки, сръбски и пр. През 2007 тя е в номинациите за престижната световна награда в жанра "Франк О Конър”. През 2012 г. полското издание на "И други истории" е номинирано за Наградата на Централна Европа "Ангелус”. Негови разкази са включени в световни антологии, включително в американската "Best European Fiction 2010”. Със спектакъл по пиесата му "Апокалипсисът идва в 6 вечерта", режисиран от Маргарита Младенова, се открива новата театрална 2010 година в Малък градски театър "Зад канала". Пиесата му е представяна в Манхатан, Ню Йорк.

Георги Господинов е съставител е на сборника "Аз живях социализма” (2006), и "Инвентарна книга на социализма” (2006). През 2013 г. излиза книгата му "Невидимите кризи", в която са събрани негови есета, писани за различни български и европейски издания. Есето "Невидимите кризи" печели личната награда на проф. Светлозар Игов "Дъбът на Пенчо".

През 2018 г. Георги Господинов е стипендиант на Нюйоркската обществена библиотека в САЩ. Там той завършва книгата си "Всички наши тела. Свръхкратки истории", която събира 103 кратки истории. За нея на 23 април 2019 г. писателят е удостоен с наградата "Цветето на Хеликон" за най-четена книга през 2018 година.

През 2021 г. излизат неговите литературни истории "В пукнатините на канона", а през 2022 г. - сборникът с разкази "Избрани истории".

Първият роман на Георги Господинов - "Естествен роман", излиза през 1999 г. Книгата е определяна като най-успешния български постмодерен роман. Същата година романът получава специалната награда на втория Национален конкурс "Развитие" за съвременен български роман. През годините "Естествен роман" е преиздаван многократно и преведен на повече от 20 езика, сред които френски, английски, немски, испански, италиански, датски, чешки и др. Книгата има своята театрална версия, поставена от театър "Сфумато".

Между първия и втория роман на Георги Господинов минават 12 години. Вторият му роман "Физика на тъгата" е представен на Празниците на изкуствата "Аполония" на 3 септември 2011 г. "Избрах това заглавие от 35, върху които си мислех. Има още неща за довършване, но ето, тялото на романа, ръкописа, е тук", казва Георги Господинов на представянето в Созопол и показва папка с няколкостотин листа. Романът е издаден от издателство "Жанет 45" същата година.

Романът "Времеубежище", издаден през 2020 г., е третият роман на писателя. През 2021 г. "Времеубежище" е избран за българският роман на годината в конкурса на Националния дарителски фонд "13 века България, а Георги Господинов печели Националната литературна награда за български роман на годината "13 века България". За "Времеубежище" на Международния панаир на книгата в Торино (Италия) на 17 октомври 2021 г. Георги Господинов е удостоен с италианската награда за литература "Премио Стрега Еуропео". Той става първият българин, както и първият писател от Източна Европа, получил престижната награда. Романът излиза в Италия през юни 2021 г., в издателство "Воланд", в превод на Джузепе Дел Агата, който също получава награда за работата си по превода на романа.

През май 2022 г. романът "Времеубежище" излиза на британския пазар на английски език. Преводът е на Анджела Родел, а издател е W&N. Официалната премиера на книгата е на 12 май 2022 г. В рецензия, публикувана през 2022 г., британският вестник "Таймс" сравнява романа "Времеубежище" с класиката "1984" и нарича писателя Георги Господинов "българският Оруел". През октомври 2022 г. романът е включен в списъка на американското сп. "Ню Йоркър" за най-добрите книги на 2022 година, който се изготвя от редакторите и критиците на списанието. Те подбират "най-завладяващите, забележителни, брилянтни, изненадващи, поглъщащи, странни, провокиращи размисъл и обсъждани четива". През декември 2022 г. романът "Времеубежище" е сред най-добрите книги на 2022 година, издадени във Великобритания, в класацията на британския в. "Гардиън", подготвена в рамките на обзор за културните събития през годината. Освен в САЩ и Великобритания романът е сред книгите на годината в Германия, Турция и Полша. Книгата е преведена на различни езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски.

Романът е включен в дългият списък от 13 книги за международната награда "Букър", обявен на 13 март 2023 г. Той е избран измежду 134 книги, публикувани между 1 май 2022 г. и 30 април 2023 г. и представени за наградата от издателите. Георги Господинов е първият български писател, номиниран за отличието. На 18 април 2023 г. по време на книжния панаир в Лондон е обявен краткият списък за наградата, в който сред шестте избрани книги е "Времеубежище" на Георги Господинов. Останалите книги в краткия списък са "Boulder" от Ева Балтасар, "The Gospel According to the New World" от Мариз Конде, "Whale" от Чхон Мьон-гуан, "Standing Heavy" от Патрик Арманд-Гбака Бреде – Гааз и "Still Born" от Гуадалупе Неттел.

Награда "Букър"

Наградата "Букър" e учредена през 1969 г. и до 2014 година се връчва за роман или сборник с разкази на англоезични автори от страните на Общността на нациите, а след това на автори, пишещи на английски език, независимо от националността им, като произведенията задължително трябва да са публикувани във Великобритания или Ирландия. По традиция наградата се връчва през ноември. От 2002 г. спонсор наградата е инвестиционната компания "Ман груп", който я преименува на "Ман Букър".

През 2005 г. е учредена международната награда "Ман Букър", която се присъжда за чуждоезичен роман или сборник с разкази, преведен на английски език и публикуван във Великобритания или Ирландия. Международната награда "Букър" по традиция се връчва през май. Неин първи носител е албанският писател Исмаил Кадаре. От 1 юни 2019 г. името на двете награди е променено на "Букър", след като спонсорството се поема от американската фондация "Кранкстарт" на бизнесмена Майкъл Мориц и неговата съпруга, писателката Хариет Хейман.

В дългия списък за наградата жури избира от всички изпратени произведения 12 или 13. От тях в краткия списък за наградата, който се обявява месец по-късно, се включват шест. Носителят на наградата "Букър" получава 50 000 лири. Международната награда "Букър" е в размер от 50 000 британски лири, които се поделят между автора и преводача.

Преводачът на романа "Времеубежище" Анджела Родел е двукратен стипендиант на комисията "Фулбрайт". За пръв път тя идва в България през 1996 г., за да изучава българския език и фолклор в Софийския университет "Св. Климент Охридски”. По време на обучението си придобива солидни знания за българския език и българската литература, а също и опит, който й служи при следването й в САЩ в областите на езикознананието и етномузикологията.

През 2004 г. Анджела Родел получава Фулбрайт стипендия, за да изучава българска народна музика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. През 2005 г. тя се премества за постоянно в България. Оттогава изпълнява музика, участва във филми и телевизионни предавания и работи като професионален преводач на българска литература на английски език.

През 2015 г. Анджела Родел е избрана за изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен Фулбрайт.

В неин превод, в САЩ и Великобритания, са публикувани "Захвърлен в природата” на Милен Русков (2011), "18 % сиво” на Захари Карабашлиев (2013) и "Физика на тъгата” на Георги Господинов (2013).