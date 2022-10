Как ще се отрази военната служба на кариерата на певците от Би Ти Ес?

Певците от кей-поп групата Би Ти Ес ще отбият задължителната военна служба, спазвайки южнокорейското законодателство, според което всички работоспособни мъже в страната на възраст между 18 и 28 години трябва да служат в армията.

Новината бе съобщена от мениджърската компания, с която музикантите работят и потопи в скръб милионите им фенове, известни като Армията, въпреки че това не е изненада и е напълно очаквано.

Решението бе обявено на фона на нестихващи дебати дали трябва да бъде направено изключение от правилата за звезди от ранга изпълнителите от Би Ти Ес - една от най-известните групи, донесла огромна популярност на корейската култура по света и вляла сериозни приходи в държавната хазна. Според информацията формацията ще спре с публичните изяви, докато певците са в казармата.

Най-възрастният от Би Ти Ес, Джин, навършва 30 години в началото на декември. Той отложи с две години изпълнението на военния дълг към родината, но вече е краен срок да облече униформата. След него това ще трябва да направят и останалите шестима. Казармата в Южна Корея е между 18 и 24 месеца, което означава, че Би Ти Ес би трябвало да излезе отново на сцена в пълен състав през 2025 г.

Все пак това е доста дълъг период от време, в който най-вероятно ще се появят нови звезди на музикалния небосклон. Ще успеят ли певците от Би Ти Ес да се върнат отново на върха, на който успяват да се задържат от дебюта си през 2013 г.? Милионите им фенове обещават да чакат…

И за да не бъдат забравени, докато групата Би Ти Ес е в принудителна почивка от сценични изяви, изпълнителите обявиха още през юни, че ще се фокусират върху самостоятелни изяви. Неслучайно е избран и моментът, в който Джин обяви излизането на сингъла си "The Astronaut" - дни, след като бе обявено решението да влезе в казармата. Парчето е съвместно с музикантите от "Колдплей", с които кей-поп бандата Би Ти Ес направи песента "My Universe" през 2021 г. Джин за първи път изпя "The Astronaut" на живо пред публика по време на концерт на "Колдплей" в Буенос Айрес.

Повечето от колегите му вече пуснаха свои самостоятелни продукции и подготвят нови проекти. От мениджърската им компанията обявиха, че самостоятелни изяви, сред които и солови албуми са планирани за първата половина на 2023 г.

Освен това певците са се погрижили да подготвят предварително съдържание, за да ангажират вниманието на фенове си, докато изпълнят военния си дълг към родината. Многобройни също са записите в онлайн платформите с техни концерти, участия в програми, клипове.

От Министерството на отбраната в Сеул обявиха, че дори и в казармата музикантите ще могат да продължат да се изявяват, макар и само на родна територия. "Нашата позиция е, че ще дадем възможност да участват в събития на национално ниво за общественото благо", заяви пред местни медии говорителят на ведомството.

Това обаче едва ли ще бъде достатъчно Би Ти Ес да остане на върха на славата по целия свят. Отсъствието от сцената и от обществения живот със сигурност няма да се отрази добре и на многобройните социални кампании, в които са ангажирани южнокорейските изпълнители.