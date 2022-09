Деймиън Хърст ще изгори свои картини на изложба в Лондон

Деймиън Хърст откри първата си изложба с незаменими токени, в рамките на която британският творец ще изгаря свои картини, предаде АФП.

В галерията на 57-годишния Хърст в Южен Лондон две пана, монтирани на повече от 5 м височина, показват 10 000 картини върху формат А4. Погледът на зрителя потъва в разноцветните точки. На гърба на листовете А4 са заглавията на картините. Това са ръчно написани стихове от любимите песни на художника. Сред тях са „Dead Bird”, “I Can See it Now”, “Spending as a Millionnaire”. В галерията има шест камини.

Творбите са от 2016 г. Необходими са две години, преди проектът „Валута“ („The Currency”) да започне да се реализира. Сега Деймиън Хърст започва първото си цифрово представяне.

Незаменимите токени (NFT) са сертификати за цифрова автентичност и съществуват в света на изкуството от години.

Деймиън Хърст, който е художник провокатор, започва да работи по изложбата през юли 2021 г. 10 000 картини с изрисувани многоцветни точки, с цитат от песен и с подписа на Хърст, са предложени за продажба. Цената им на пазара на изкуство се вдига бързо. Сега картините върху формат А4 достигат цена от 172 239 долара. Купувачите са имали една година преди 27 юли, за да изберат дали предпочитат картина или незаменим токен. Повече от половината са предпочели картина.

Физическите картини на купилите незаменим токен ще бъдат изгорени. Деймиън Хъртс ще запали лично огън в камините в галерията си и ще изгори собствените си картини на 11 октомври.

Това ще бъде най-големият пожар в съвременното изкуство.

Все пак художникът ще изгори само една част от 4 851-те картини, които са закупени с цифров сертификат. Някои от тях ще могат да се видят физически на изложбата, която продължава до 30 октомври.