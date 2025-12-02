Диригентката Деляна Лазарова ще бъде представлявана от международната компания за мениджмънт в областта на класическата музика HarrisonParrott Group

Българската диригентка Деляна Лазарова ще бъде представлявана от международната компания HarrisonParrott Group, съобщава сайтът OperaWire.

HarrisonParrott Group e международна компания за мениджмънт в областта на класическата музика, създадена през 1969 г. от Джаспър Парот и Тери Харисън. „Те стават пионери в нов подход към мениджмънта на артисти – интензивен, международен и фокусиран върху нуждите и стремежите на артистите“, пояснява сайтът на организацията.

Родената в Пловдив Деляна Лазарова спечели конкурса за диригенти Hallé Competition през 2020 г. и се утвърди като изгряваща звезда на международната сцена, пише OperaWire.

БТА припомня, че Деляна Лазарова е завършила Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” в Пловдив със специалност цигулка в класа на Виолета Стоянова. Учи дирижиране във Висшето училище за изкуства в Цюрих при проф. Йоханес Шлейфли. В допълнение към магистърската си степен по дирижиране тя има магистърска степен и за изпълнител от Музикалното училище Джейкъбс в Индиана, където учи при Маурисио Фукс и получава стипендия за артистични постижения.

Деляна Лазарова усъвършенства професионалните си умения в множество майсторски класове по дирижиране при Бернард Хайтинк, Пааво Ярви, Леонард Слаткин, Марк Стрингер, Робърт Спано, Матиас Пинчер и др.