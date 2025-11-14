Красимир Арсов ще открие изложба с най-новите си живописни платна на 18 ноември в Шумен

Красимир Арсов ще открие на 18 ноември изложба с най-новите си живописни платна в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен, съобщиха от културната институция.

Изложбата е организирана с подкрепата на Общински фонд „Култура“ на Община Шумен и ще остане експонирана до 29 ноември. Това ще бъде четвъртата самостоятелна изложба на художника в библиотеката след гостуванията му в Изложбената зала през 2022 г., 2023 г. и в началото на 2025 г., уточняват от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“.

Красимир Арсов е член на Съюза на българските художници и на Дружеството на шуменските художници, което оглавява в периода 1995–2002 г. Той членува и в Международната асоциация за пластични изкуства към ЮНЕСКО, както и на Българската асоциация за култура в Италия. Работи в областта на живописта, колажа и рисунката, а негови творби се намират в колекции на институции и частни колекционери в България, Гърция, Канада, САЩ, Франция, Англия, Германия, Обединените арабски емирства, Словакия, Италия и Испания, допълват от библиотеката.

Красимир Арсов каза за БТА през януари 2025 г., че много обича да експериментира, но основата тръгва с колажа, който му дава големи технически и живописни възможности. На 15 януари т.г. Арсов откри в Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров" в Шумен изложба живопис.