Публиката на "Хасково джаз" се увеличава с годините, а младите хора са все повече, каза създателят на фестивала Димитър Русев - Мутата

Публиката на фестивала „Хасково джаз" се увеличава с годините, а младите хора са все повече на концертите. Това каза създателят на форума - музикантът Димитър Русев - Мутата, на представянето на новия брой на списание ЛИК „България в джаза" в Националния пресклуб на БТА в Хасково.

Този година в края на месец септември бе 29-ото издание на фестивала, който се ражда през 1987 година. Импулсът дойде от джаз фестивала в Ямбол. За музикалния стил ме запали Андон Балахуров и така няколко ентусиасти от „Русев бенд" създадохме фестивала, спомня си Русев, който е почетен гражданин на Хасково и носител на наградата „Златен век" на Министерството на културата миналата година за приноса му към развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Той е създател и основен организатор и на друг музикален празник - Младежкия джаз фестивал в Димитровград, а формацията му „Акустично джазово трио" е общинска структура в Димитровград - нещо, което по думите на Русев е рядко срещано у нас.

Началото бе трудно, трябваше да мината три - четири - пет години, за да са докаже, че този фестивал може да съществува, има място в културния живот на Хасково, може да удържи на времето и да намери своята публика. И това се случи с годините, посочи Русев. Акцент във форума са новата музика в жанра и нейните изпълнители, а международното участие присъства всяка година. Русев оценява, че нещата се движат в правилна посока, а едно от доказателствата е, че все често меломани го спират на улицата и го разпитват за бъдещия фестивал далеч преди датите за провеждането му.

На въпрос за Младежкия джаз фестивал в Димитровград Русев отговори, че замисълът е оригинален с това, че той се състои основно в детски и учебни заведения, където млади музиканти от музикални училища, академии и консерватории имат възможност да популяризират музикалното изкуство почти пред връстници и така за ги запалят за него.