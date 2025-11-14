Цветът на джаза е червен, а на музиката лилав, казаха ученици от СУ „Отец Паисий“ - Враца

Цветът на джаза е червен, а на музиката лилав, казаха ученици от Средно училище (СУ) „Отец Паисий“ - Враца, които гостуваха в Националния пресклуб на БТА във Враца по повод представянето на новия брой на списание ЛИК на тема „България в джаза“.

За мен джазът е червен, каза единадесетокласникът Божидар Иванов. Наскоро рисувах на тема музика и изобразих саксофон, който излиза от пиано, така бих нарисувал и джаза, добави той. Йоан Стоев, също в единадесети клас, смята, че хората свързват музиката по принцип с лилавия цвят. Акордеони и клавиши нарисувах в тема за музиката, каза той.

За цветове трудно можем да говорим с думи, те трябва да се видят, но ако се опитаме все пак да рисуваме на тема джаз, тъй като той е импровизация, може да ползваме ярки, жълти, контрастни, весели, скачащи цветове, добави и преподавателят Евгени Генков. По думите му творците често се вдъхновяват именно с джазова музика.

„Музиката в изобразителното изкуство“ беше изложба, която подготвихме с наши ученици, защото искахме да направим връзка между музика, изобразително изкуство и танц – това са трите специалности, които се изучават в нашето училище, добави и преподавателят Христо Лилов. Ученици от СУ „Отец Паисий“ донесоха част от картините, включени в изложбата. Тя е била представена преди дни в София на 14-ото издание на Благотворителен търг на звездите, организиран от Фондация „Заедно в час“.