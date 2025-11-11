Подробно търсене

Тур в изложбата на Международното биенале на стъклото 2025 ще се проведе на 15 ноември от 11 часа в Националната галерия, снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
11.11.2025 14:31
 (БТА)

Националната галерия организира тур в изложбата на петото издание на Международното биенале на стъклото, в което чрез произведенията на автори от 50 държави се представя многообразието от техники и възможности в работата с художествено стъкло. Събитието ще се проведе на 15 ноември от 11:00 ч., съобщават от екипа.

„За историята и развитието на арт стъклото в национален и международен план, за традициите и иновациите в употребата на материала като художествено изразно средство, за предизвикателствата и постиженията в сферата ще разкаже Косара Константинова, координатор на изложбата и дългогодишен участник в организацията на форума“, анонсират от Националната галерия.

Както БТА писа, тазгодишното издание на Международното биенале на стъклото ще продължи до 30 ноември. Сред акцентите в изложбата са творби на Вацлав Циглер (Чехия) – една от най-влиятелните фигури в развитието на оптичното стъкло и концептуалната скулптура произведение от издухано стъкло на световноизвестния Дейл Чихули (САЩ); ваза с апликирани елементи с митологична символика на муранския майстор Лучо Бубако (Италия) и пространствено-аналитична работа на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

