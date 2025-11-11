Двама души са задържани в специализирана операция на ГДБОП срещу изготвяне и разпространение на фалшиви документи

В специализирана операция за неутрализиране на престъпно сдружение, което изготвя и разпространява неистински официални документи, които биват издавани от български институции, са задържани двама души, съобщи пред журналисти във Велико Търново комисар Костадин Костадинов, началник отдел в Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в МВР.

Извършват се действия по разследването на седем адреса в областите Велико Търново, Търговище и София-град, каза Костадинов. Той уточни, че не са приключили първоначалните действия по разследването и са задържани две лица на територията на област Търговище, които ще бъдат доведени във Велико Търново.

Фалшифицирани са различни удостоверителни документи от министерства и държавни агенции, включително и лични документи. Костадинов не даде повече подробности заради спецификата на хода на разследването. Сигналът, който ГДБОП е получила и проверява, е от около година. Досъдебното производство е образувано преди три месеца под ръководството на Окръжната прокуратура във Велико Търново. То е за участие на група лица в престъпен сговор по член 321, ал. 6, и член 308, ал. 2, от Наказателния кодекс.

Лицата, които са задържани, са осъществявали легална търговска дейност и не работят в държавни учреждения. Те са разпространявали неистинските документи по интернет и с други способи. Тепърва предстои да бъдат назначени експертизи, които трябва да докажат дали документите са използвани в търговския оборот и са били представяни пред други държавни органи, заради прецизната направа. Двамата задържани са известни на МВР, в минал период са били осъждани, но към момента са реабилитирани. Специализираната полицейска операция продължава.