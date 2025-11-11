Учениците на Търговската гимназия в Свищов учат чрез изкуствен интелект и интегриран STEM+B подход

Наследници на първото училище в България, в което се е преподавало счетоводство, днес учениците на Професионална държавна търговска гимназия (ПДТГ) "Димитър Хадживасилев" учат чрез изкуствен интелект и интегриран STEM+B подход, информираха от гимназията. STEM+B подходът обединява STEM предметите - наука, технологии, инженерство, математика, с бизнес.

По повод 10 ноември – Международния ден на счетоводителя, в училището се проведе иновативен урок по учебната практика “Обща теория на счетоводната отчетност“, интегриран с учебния предмет “Икономическа информатика“.

Учениците приложиха своите знания по счетоводство, като изготвиха счетоводен баланс в евро, съобразно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за въвеждане на еврото в България, уточниха от гимназията и допълниха, че в процеса на работа е използван изкуствен интелект за създаване на собствен калкулатор за превалутиране от лева в евро, като по този начин са съчетани професионални и дигитални умения в реална практическа ситуация.

Решаването на казус от счетоводната практика, екипната работа и използването на дигитални инструменти превърна занятието в пример за интегриран STEM+B подход, който развива аналитично мислене, колаборация и дигитална компетентност. В Търговската гимназия предстои доизграждането на вече съществуващия STEM център. А по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени три високотехнологични класни стаи, каза за БТА директорът на професионалното училище Лиляна Димитрова.

STEM+B подходът представлява съвременен модел на образование, който обединява наука, технологии, инженерство, математика и бизнес.