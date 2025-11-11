Нов клуб за пенсионери и хора с увреждания беше открит в Панагюрище. Той се намира в сградата на детска градина „Брезичка“.

Клубът беше открит от кмета на община Панагюрище Желязко Гагов. Той поздрави присъстващите по повод празника на Свети Мина и ги призова да поддържат взаимна подкрепа и чувство за общност. Гагов връчи на клуба подаръци, сред които картина, изработена от деца от дневен център „Дъга“, които по-рано днес се срещнаха с автомобилния състезател Илия Царски.

Началникът на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Общината Анелия Караколева каза за БТА, че клубът е обединен за пенсионери и за членове на сдружение „Диабет“ в Панагюрище. Направени са довършителни дейности по обзавеждането и оборудването, включително ремонт на санитарните помещения за достъпност на членовете.

Решението за откриването на клуба е прието от Общинския съвет през август. Предстои членовете да изберат име на клуба и да се изготви график за посещенията.