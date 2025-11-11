Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 година са общо малко над 114 млн. лв., каза Атанас Запрянов

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Атанас Славов. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от Военновъздушните сили (ВВС) със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв. В сумата са включени разходи за персонал (заплати на целия личен състав на съответната база), инфраструктура (ремонт и поддръжка на инфраструктурата на съответната база, извън обхвата на проектите, свързани с експлоатацията на българските самолети F-16) и части, както и изразходваното авиационно гориво. В разчета не е включено обучение, тъй като такова за МиГ-29 и Су-25 не е провеждано през последните пет години, каза министърът.

Извеждането от експлоатация и снемането от въоръжение на МиГ-29 и Су-25 преди достигане на първоначална оперативна готовност на F-16 би лишило българските ВВС от съществен набор от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16, допълни Запрянов. Отчитайки тези трудни за прогнозиране процеси, към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолети МиГ-29 и Су-25, отговори Атанас Запрянов.

България вече получи шест изтребителя F-16 по договора, подписан през 2019 г. До края на годината се очакват още два самолета. След изпълнението и на втория договор ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Изтребителите F-16 ще се включат в охраната на въздушното ни пространство, когато пилотите са готови и получим всичко по договора от 2019 г., каза през октомври командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.