Австралийският китарист Кембъл Даймънд ще изнесе концерт „Струни на времето“ в София

Китаристът Кембъл Даймънд от Австралия ще изнесе концерт пред софийската публика на 5 декември. Събитието, озаглавено „Струни на времето“, ще се проведе в кино „Влайкова“ и ще предложи музикална разходка от барока до съвременността с произведения на Вайс, Родриго, Кастелнуово-Тедеско, Хенце, Тарега и Белинати, съобщават от Българо-Австралийската бизнес камара (БАБК).

Входът е с дарение. В деня след концерта, на 6 декември, Кембъл Даймънд ще проведе майсторски клас с ученици от китарния профил на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Събитието е насочено към млади китаристи и цели да насърчи професионалното им развитие чрез среща с изпълнител от световна величина, информират от екипа.

„Концертът „Струни на времето“ е пътуване през различни стилове и епохи, което показва еволюцията на китарата като солов инструмент. За мен е истинска радост да представя тази програма в София с толкова топла и отзивчива публика“, казва артистът.

Кембъл Даймънд е носител на повече от 30 международни отличия и първи награди от престижни конкурси във Виена, Кобленц, Амаранте, Париж, Оберхаузен, Гърция и САЩ. Родом от Канбера, Австралия, той е професор по китара в Университета „Антон Брукнер“ в Линц, Австрия, и редовно изнася концерти и майсторски класове в Европа, Азия, Южна и Централна Америка.

Той е чест гост на престижни сцени като Forum Gitarre Wien, Iserlohn Festival, GuitarArt Belgrade и Berlin Guitar Festival. Освен като солист, се изявява и в камерни състави - сред тях квартетът Guitar4mation и дуетът му със сопраното Клеманс Тилкен, професор по пеене в Женевската висша музикална школа. Кембъл, който свири на Antonius Müller (2015), е артист на D’Addario и Guitarlift, и е признат от критиците като един от най-талантливите съвременни китаристи в света.

Инициативата се осъществява с подкрепата на почетния консул на Австралия в България – Йоана Кехлибарова, и Българо-Австралийската бизнес камара (БАБК), като част от поредица културни събития, представящи австралийски артисти и култура пред българската публика. Събитието се организира от Тошо Димитров, преподавател по класическа китара в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и артистичен директор на Софийския китарен фестивал, уточняват организаторите.

