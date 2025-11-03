Съпругата на Антъни Хопкинс смятала, че той може да има аутизъм, казва актьорът преди издаването на мемоарите му

Само дни преди излизането на мемоарите на Антъни Хопкинс, озаглавени We Did OK, Kid, 87-годишният носител на наградата „Оскар“ говори откровено за всичко - от семейството до менталното си здраве, в интервю за британския в. "Сънди таймс", съобщава списание „Пийпъл“.

Той разкрива, че съпругата му Стела Арояве един път предположила, че той има нервно разстройство. „Обсебен съм от числата. Обсебен съм от детайла. Обичам всичко да е на мястото си. И запомням,“ казва Хопкинс за британското издание. „Стела проучи въпроса и каза: „Сигурно имаш синдром на Аспергер“.

„Не знаех за какво изобщо говори“, добавя Хопкинс. „Изобщо не вярвам в това“, допълва той.

Синдромът на Аспергер е медицинска диагноза, която „сега попада в по-широкото определение на разстройствата от аутистичния спектър (ASD)“, казват от медицинския център Cleveland Clinic. Представляват неврологично разстройство и нарушение в развитието, което засяга как хората си взаимодействат с останалите, общуват, учат и се държат, посочват от американския Национален институт за ментално здраве.

Въпреки че ASD може да се установи при всяка възраст, симптомите обикновено се забелязват през първите две години от живота. След като Дека Ейтънхед – журналистката от "Сънди таймс", интервюирала Хопкинс, посочва, че диагноза, поставена в края на живота, може да му донесе облекчение, актьорът разкрива „циничната“ си гледна точка по въпроса.

„Е, предполагам, че съм циничен, защото всичко това са безсмислици“, казва той. „Това са глупости – СДВХ (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност), ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), Аспергер, дрън, дрън, дрън. О, Господи, това се нарича живот", казва Хопкинс.

„Това е просто да си човешко същество, изпълнено със заплетени мрежи и тайни, и неща, които са в нас. Пълно с недостатъци, мръсотия и лудост – това е човешкото състояние. Всички тези етикети. Имам предвид, кого го е грижа? Но сега това е мода“, допълва актьорът.

Интервюто с Хопкинс за "Сънди таймс" е на фона на откровена публикация, свързана с предстоящото излизане на мемоарите му. При участието си в подкаста The Interview на „Ню Йорк таймс“ на 25 октомври, актьорът ветеран си спомня за борбата си с алкохола и разкрива точния момент, когато е осъзнал, че е алкохолик.

„Бях пиян и карах колата си тук, в Калифорния, в несвяст, без да знам накъде отивам, когато осъзнах, че мога да убия някого или себе си, за което не ми пукаше“, казва актьорът, който през януари отбеляза 49 години трезвеност.

„Дойдох на себе си и казах на бившия си агент на едно парти в „Бевърли хилс“: „Имам нужда от помощ“, си спомня Хопкинс.

Мемоарите на актьора - We Did OK, Kid, ще бъдат публикувани на 4 ноември.