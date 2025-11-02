Рекордна реколта, падащи цени и конкуренция от Азия - производството на картофи в Белгия е изправено пред трудна година

Белгия, страната, където пържените картофи са на особена почит, отчита рекордна реколта от селскостопанската култура тази година. Това обаче не е добра новина за фермерите в страната, които са изправени пред понижаващи се цени и намаляващ износ, което подкопава техните приходи, пише Франс прес.

"Тази година ще бъде трудна от търговска гледна точка", смята фермерът Бодуен Девулф, застанал пред трактор, претоварен с картофи.

Във фермата си в Жеер, в източната част на Белгия, Девулф описва пазара като "леко пренаситен" след години на просперитет, когато белгийските пържени картофи се продаваха като топъл хляб по целия свят.

"Намираме се в повратна точка, защото световните пазари купуват по-малко европейски пържени картофи", отбелязва и Пиер Льобрюн, секретар на белгийската браншова организация за картофопроизводство "Белпотейто" (Belpotato).

Производителите на замразени пържени картофи, които усвояват по-голямата част от добива, са изправени пред тройно предизвикателство - вносни мита на ключовия американски пазар, силно евро, което затруднява износа, и появяването на конкуренти от Индия, Китай и Египет.

Всичко това се случва на фона на увеличено производство в Белгия, като през 2025 г. се очакват около 5 милиона тона картофи, което би представлявало ръст от 11 на сто спрямо 2024 г. Очакваната реколта от картофи представлява почти половин тон на всеки белгиец, сочат данни на "Белпотейто".

Благодарение на успеха на фритите (frites - пържени картофи или картофен чипс) - гордостта на страната, обработваемите площи непрекъснато се увеличават.

Магазините за пържени картофи са национална институция, а веригите с имена като "Фритпапа" (Fritapapa) се превърнаха в огромен търговски успех.

През последните десет години секторът се е разви осезаемо, превръщайки Белгия в най-големия производител на пържени картофи в Европа и водещ световен износител.

През 2024 г. страната е изнесла картофени продукти на стойност над 3 милиарда евро, което е три пъти повече отколкото през 2015 г., сочат данни на Евростат, статистическата агенция на Европейския съюз.

Постоянното и нарастващо световно търсене, както и разрастването на веригите за бързо хранене в Азия и Близкия изток стимулират инвестициите, обяснява Кристоф Вермюлен, главен изпълнителен директор на белгийската индустриална асоциация "Белгапом" (Belgapom).

"Като основен хранителен продукт, пържените картофи са много популярни. Когато населението нараства и средната класа се увеличава, търсенето на пържени картофи също расте", подчертава той.

През това "златно десетилетие" стремежът бе за все по-нарастващо производство.

Цените на продукцията достигна рекордни върхове през последните години, предизвиквайки истинска "треска за картофи".

"Беше време, когато всичко вървеше прекрасно - сякаш небето беше граница", казва Пиер Льобрюн.

Производителите в Белгия, но също и във Франция, Нидерландия и Германия, които доставят суровини на белгийските производители на пържени картофи, са добавили още 40 000 хектара обработваеми площи тази година. Това е увеличение от 7 на сто спрямо 2024 г., според данни от сектора.

Ситуацията обаче се промени на фона на търговското напрежение, породено от митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и от нарастващата конкуренция, особено от Азия.

Износът на замразени белгийски пържени картофи през юни 2025 г. е спаднал с 6,1 на сто на годишна база, сочат данни от сектора.

Повечето картофи се продават по договори, сключени преди прибирането на реколтата, но на свободния пазар комбинацията от спад на износа и рекордно производство е довела до рязко понижение на цените - до около 15 евро за тон спрямо почти 600 евро през миналата година.

Въпреки че много фермери имат гарантирани доходи, обезпечени чрез сезонни договори с производителите на пържени картофи, ще бъде необходимо да се преразгледат инвестициите и (производителите) да се подготвят за трудни преговори през следващата година.

"Белгийската картофена индустрия е в режим на рестартиране", отчита Кристоф Вермюлен.