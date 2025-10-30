През изминалата година сме предоставили финансиране в размер на 388 милиона евро за бизнеса в България, посочи Борислава Габровска от ЕИБ

Работим в България от 1992 година и към момента нашето финансиране възлиза на над 6,8 милиарда евро. През изминалата година сме предоставили финансиране в размер на 388 милиона евро за бизнеса в страната и за няколко години сме подкрепили, чрез всички наши продукти, около 30 000 малки и средни предприятия, както и няколко големи. Така ние допълваме палитрата на възможностите пред бизнеса. Това каза Борислава Габровска, старши съветник в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по време на провеждащия се днес в Стара Загора форум "Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса", който е организиран от Invest Stara Zagora, отдела за инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход на Община Стара Загора.

Пред присъстващите експертът обясни, че ЕИБ предоставя директно финансиране към компании, които искат да инвестират в големи проекти, като за такива е дефинирана сумата от 25 милиона евро. "Това е дългосрочно финансиране с дълги периоди на изплащане и с дълъг гратисен период. В България имаме много добри примери за финансиране от наша страна", посочи Борислава Габровска.

По нейните думи ЕИБ индиректно е ключов финансов партньор, който в продължение на много години развива екосистемата в България от гледна точка на рисков капитал и към момента страната ни може да се похвали с това, че е водещата в Източна Европа по успех на тази екосистема. "Фондовете, в които първоначално сме инвестирали, бяха национални, а вече са регионални и се структурират като втори, трети, четвърти фондове", подчерта експертът.

Тя обясни, че другият инструмент, с който ЕИБ подкрепя малки и средни предприятия, е директно през търговските банки, чрез гаранционни инструменти, които позволяват да се оценят и да приемат рисковете. Тези ресурси помагат да се предоставят по-добри условия - по-ниска цена на кредита и по-добър срок на изплащане или по-малко обезпечение.

Във форума "Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса" участва и заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев, който подчерта работата на местната администрация директно с бизнеса и различните институции, като даде пример с организираните браншови срещи по сектори, в които са представени подробности около кандидатстването по различни програми. Той подчерта, че точно тази работа с бизнеса и министерствата са в основата на привличането на инвеститори в региона.

По неговите думи Община Стара Загора е кандидатствала с проекти за над 400 милиона лева и голяма част от тях са одобрени, като се очаква техният брой да се повиши. "Очакваме одобрението на проектите ни, особено по програмата за индустриални зони, които са изключително важни за нас и региона. Работим по изграждане и подобряване на инфраструктура им, което привлича инвеститорите. Тук е и основната разлика в нашата политика в сравнение с останалите - нашата цел не е да печелим от продажбата на земята, а да привличаме инвеститорите в нея. Стараем се да бъдем една крачка пред останалите - без бизнеса на местно ниво това няма как да стане", посочи Радостин Танев.