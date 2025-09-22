Намаляват ли шансовете за работа заради навлизането на изкуствения интелект, анализира информационният сайт "Ню"

"ЧатДжиПиТи" (ChatGpt), роботите и интелигентните алгоритми вече могат да изпълняват много задачи, които преди се извършваха от хора. Но кои работни места са наистина застрашени с все по-честото използване на изкуствения интелект (ИИ)? Отговори на тези въпроси търси обзорна статия в информационния сайт "Ню".

Ръководителите на около петдесет големи нидерландски организации смятат, че изкуственият интелект ще поеме много от работата им в рамките на няколко години, сочи проучване на консултантската фирма &Самхауд (&samhoud). "Шефовете вече не се съмняват дали, а как и какво да правят с изкуствения интелект", казват изследователите.

Остава да се види за кого това е проблем. За работодателите ползите са ясни: те могат да произвеждат по-ефективно, да спестят разходи и да се надяват, че ще бъдат по-малко засегнати от ограничения пазар на труда, казва Джуре Дас, изследовател в Социално-културната агенция за планиране, която извършва социално-научни изследвания и докладва за тях на правителството и парламента.

"От последните проучвания за ИИ става ясно, че не само работодателите могат да се възползват от развитието", казва Дас. "Също и работниците. По-малко опитни работници могат да достигнат по-високо ниво по-бързо с използването на ИИ. Така че и те се възползват от новите разработки."

В същото време именно началните, най-нископоставените позиции са застрашени от използването на ИИ, казва Дас. Много от задачите, които се изпълняват в началните позиции, като изготвяне на доклади или проучване на контекста, могат да бъдат поети от ИИ.

Стартиращи работни места скоро ще изчезнат?

Според Дас това вече се случва например в маркетинга, ИТ и адвокатската професия. Там простите задачи се възлагат на ИИ, което води до изчезването на стартиращите работни места. И това има последствия, казва Дас. "Именно в тези първи работни места се научава същността на професията. Ако тези работни места изчезнат, това ще има огромно влияние върху новодошлите на пазара на труда."

ИИ за първи път оказва реално влияние върху годишния списък на Изпълнителната агенция за социално осигуряване на работниците за професиите с най-малки шансове, казва Стеф Молеман, консултант по пазара на труда в агенцията. Става въпрос главно за три професионални групи: автори на текстове и копирайтъри, преводачи и графични дизайнери. "Работодателите са станали по-предпазливи при наемането на тези хора. Благодарение на ИИ -приложенията има по-малко търсене и по-малко поръчки", обяснява Молеман.

Броят на свободните работни места в тези професии е спаднал с почти 30 процента през 2024 г., сочат данните на Агенцията. Но според Молеман това не означава, че тези професии изведнъж ще изчезнат. "Изкуството е да се адаптираш като професионалист и да се придържаш към тези промени. Това изисква способност за адаптация: да продължаваш да се учиш. Ставаш наистина уязвим, когато застинеш", казва той.

Потребителите и работодателите държат юздите

Освен това ние, като хора, не сме зависими от това, което прави технологията. Все още сами взимаме решения. "Работодателите сами определят как да се прилага изкуственият интелект", обяснява Дас.

Изследователят посочва примери за компании, които избират да поставят хората в центъра като "Афас" (AFAS), която разработва съвременен софтуер за автоматизация на организации от всички сектори. Компанията реши да въведе четиридневна работна седмица, защото работата стана много по-ефективна благодарение на ИИ. "Това определено беше положително за имиджа им, защото след това изведнъж много повече хора искаха да работят в компанията. Но това показва и че има и други възможни избори", казва Дас.

Той посочва и друга група, която оказва влияние върху това, което ИИ ще прави и няма да прави: потребителите. "Вземете например текстовете, написани с ИИ. Те често са полезни, но все още им липсва определена душа", казва Дас. "Като читатели можем да кажем, че все пак предпочитаме да четем нещо друго. По този начин потребителите дават сигнал на компаниите колко далеч могат да стигнат с използването на изкуствения интелект."

И двамата експерти подчертават, че апокалиптичният сценарий, в който ИИ ще унищожи много важни работни места, е преувеличен. "Проучвания показват, че между 1995 и 2010 г. една пета от задачите на нидерландския пазар на труда са изчезнали в резултат на автоматизацията", обяснява Дас. "Но на тяхно място са се появили толкова други задачи. Очаквам, че промените в бъдеще няма да бъдат коренно различни."

Молеман е съгласен с това. "Професиите не изчезват просто така, те преди всичко се променят", казва той. "Това е така открай време и не се дължи само на изкуствения интелект."