Обществено обсъждане на концепция за "Интегриран модел за свързаност между поколенията" ще се състои в Троян на 26 септември, съобщи пред журналисти кметът на община Троян Донка Михайлова. Обсъждането ще се проведе в салона на Община Троян и е организирано от Областен информационен център – Ловеч.

По думите на кмета подадената от Общината концепция успешно е преминала първия етап на оценка, като общественото обсъждане е важна част от процеса на оценяване на проектите и решението дали те ще бъдат финансирани, или не.

Концепцията е подадена по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) – 2. Община Троян е водеща, а партньори са Професионална гимназия по механоелектротехника "Акад. Ангел Балевски" – Троян, Сдружение "Виа Хуманика" – Плевен, и Средно училище "Васил Левски" – с. Черни Осъм. Размерът на исканото финансиране е 12 462 000 лева.

Целта на концепцията е да предложи комплексен подход за устойчиво социално, икономическо и образователно развитие на територията на региона. Концепцията предлага комплексен подход за устойчиво социално, икономическо и образователно развитие чрез интеграция на инфраструктурни и неинфраструктурни мерки, насочени към подобряване на социалните и образователните услуги, социална кохезия и взаимодействие между поколенията, посочи Михайлова.

Конкретните дейности, включени в концепцията са свързани с изграждане на нова социална инфраструктура за резидентна грижа и интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в с. Врабево. Част от концепцията са и създаване на социално предприятие за приготвяне на храна, ограмотяване на възрастни, развитие на партньорства за десегрегация и въвеждане на дуално обучение. Планира се част от персонала в социалното предприятие да бъде от хора в неравностойно положение, получили подходящо обучение.

Друга част от концепцията е свързана с образователната среда, като инфраструктурните мерки са насочени към обновяване на училищната база и базата за обучение в Националното училище за планински водачи в с. Черни Осъм и закупуване на два електрически автобуса за ученически транспорт.

На обсъждането, което е с начален час 14:00 часа, са добре дошли всички желаещи да се запознаят с концепцията и да изразят своите препоръки и мнения за нея, посочи кметът.