Централната банка на Украйна запази основния лихвен процент без промяна за четвърти пореден път

Бойчо Попов
Управителят на централната банка на Украйна Андрий Пишний по време на форум на годишните срещи на Световната банка и МВФ във Вашингтон, сряда, 23 октомври 2024 г. Снимка: AP Photo/Jose Luis Magana, архив
11.09.2025 15:06
 (БТА)

Централната банка на Украйна остави основния лихвен процент непроменен на ниво от 15,5 на сто за четвърти пореден път на фона на все още високата инфлация и усилията на страната да осигури повече средства от Международния валутен фонд (МВФ) за покриване на военновременния си бюджет, съобщи Блумбърг.

"Инфлацията се установява на низходяща траектория, но остава висока", се казва в изявлението на банката. Според институцията свежата реколта и други фактори подпомагат овладяването на ръста на цените. Решението съответства на прогнозите на всички шестима икономисти, участвали в анкета на агенцията.

"Растежът на потребителските цени се забави за три поредни месеца до 13,2 на сто на годишна база през август. Този спад на общата инфлация беше малко по-бърз от прогнозите на банката. Базисната инфлация също се забави - до 11,4 на сто на годишна база, което беше близо до прогнозата. Тези тенденции бяха обусловени от редица фактори. Растежът на цените на хранителните суровини се забави чувствително благодарение на излизането на пазара на новата реколта. Това от своя страна ограничи растежа на цените на преработените храни", заяви в речта си след обявяването на решението управителят на регулатора Андрий Пишний.

В условията на продължаваща вече четвърта година война с Русия, чуждестранните партньори на Украйна проявяват все по-голяма предпазливост при покриването на двуцифрения бюджетен дефицит. След като получи основната част от настоящия си заем от МВФ, страната планира да поиска нов пакет.

Министър-председателят Юлия Свириденко заяви във вторник, че официално е отправила искане за нова програма. Представители на фонда се срещнаха тази седмица с украински длъжностни лица, за да обсъдят бюджетните нужди за следващата година и възможностите за донорско финансиране. Целта е до края на годината Бордът на МВФ да одобри договореностите.

Украйна вече получи транш от макрофинансова помощ в размер на 1 млрд. евро (1,2 млрд. долара) от Европейския съюз по програмата за заеми ERA, съобщи вчера Свириденко, цитирана от "Киев Индипендънт".

Киев разчита на средства от замразени руски активи в рамките на механизма за извънредно ускоряване на приходите (ERA) на Г-7. По тази инициатива се очаква страната да получи 50 млрд. долара под формата на заеми, които ще бъдат погасявани с бъдещите печалби от блокираните активи.

Свириденко заяви в "Телеграм", че това е "повече от помощ" и представлява "ясен сигнал, че Европа решително укрепва отбраната и устойчивостта на Украйна" в условията на масирани ракетни удари и опити за дестабилизация.

/БП/

