Работодателите в Нидерландия вече могат да проверяват по-добре автентичността на дипломите, за да предотвратяват измамите

Работодателите в Нидерландия вече ще могат да проверяват по-добре автентичността на дипломите, за да предотвратяват често срещаните измами, съобщава информационният портал "Ню". Чрез уебсайта на "Дуо" (DUO) те могат да проверят дали дадена диплома е истинска.

"Дуо", Изпълнителната образователна агенция на Нидерландия, регистрира дипломите на ученици и студенти от признати нидерландски образователни програми. "Всяко лято се добавят десетки хиляди нови дипломи, само в средното образование са 180 000", съобщава говорител на службата.

Работодателите не могат да изтеглят дипломите сами, но могат да поискат от кандидатите официално извлечение. С помощта на инструмент на уебсайта на "Дуо" те могат да проверят дали извлечението е истинско.

С този инструмент за проверка работодателите могат да предотвратяват фалшифицирането на дипломи. Това е необходимо, защото фалшифицирането е често срещано явление, особено в сектора на здравеопазването и грижите за деца. Миналата година стана известно, че фалшифицирането на дипломи за средно професионално образование в областта на здравеопазването се е увеличило, припомня "Ню".

Отчетено е увеличение в броя на сертификати за професионален опит, издавани от специализирана сертифицираща организация. Неотдавна прокуратурата съобщи за свое разследване, според което от офис на организацията вероятно са били издадени между 800 и 1200 фалшиви сертификата.

Констатиранито е значително увеличение на броя на лицата, които работят като самонаети в областта на здравеопазването без валидна диплома. Наскоро Инспекцията по здравеопазване и младежта подаде жалба срещу петнадесет самонаети лица. Те са предоставяли здравни грижи на уязвими лица, без да имат право да го правят. Разследването показа, че стотици самонаети лица са работили без разрешение.

През изминалата година "Дуо" е подала над сто жалби за фалшиви дипломи. Оказва се, че здравните организации не винаги проверяват сами миналото на здравните специалисти. Сега това става по-лесно благдарение на новия инструмент. Според говорителя на агенцията "работодателите също са важен фактор за предотвратяване на измамите".