Печалбата на банковата система се увеличава с 6 процента към 31 юли на годишна база до 2,3 млрд. лв., съобщават от БНБ

Печалбата на банковата система у нас е в размер на 2,3 млрд. лв. към 31 юли, което е със 129 млн. лв. или 6 процента повече от реализираната за същия период на миналата година. Това съобщават от БНБ.

Според данните в края на юли активите на банковата система възлизат на 201 млрд. лв. и са с 949 млн. лв. (0,5 процента) по-малко спрямо края на юни.

Отношението на ликвидно покритие към 31 юли е 243,7 процента при 254 процента в края на юни.

Ликвидният буфер е 53,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 22 млрд. лв. (при ликвиден буфер от 53,5 млрд. лв. и нетни изходящи ликвидни потоци от 21,1 млрд. лв. към 30 юни).

Брутните кредити и аванси в края на юли са 131,3 млрд. лв. и спрямо края на юни отчитат понижение с 364 млн. лв. или 0,3 процента. Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,1 млрд. лв. (14,9 процента) до 11,9 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление") нараства през месеца с 1,6 млрд. лв. (1,4 процента) до 119,1 млрд. лв. Увеличение е отчетено основно при кредитите за домакинства - с 1 млрд. лв., или 2 процента (в това число със 730 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот), а тези за нефинансови предприятия нарастват със 129 млн. лв. (0,2 процента). Увеличават се и кредитите за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия - с 325 млн. лв. (38,3 процента) и със 122 млн. лв. (1,3 процента).

В края на юли общите депозити в банковата система възлизат на 169,7 млрд. лв., отчита още статистиката. На месечна база те намаляват с 922 млн. лв. или 0,5 процента. Спад има основно при депозитите на кредитни институции - с 2,6 млрд. лв. (16,3 процента). Намаляват също депозитие на други финансови предприятия и на сектор "Държавно управление" - с 618 млн. лв. (13,4 процента) и с 481 млн. лв. (10,2 процента). През периода нарастват депозитите на нефинансови предприятия - с 1,5 млрд. лв. (3 процента), както и тези на домакинства - с 1,3 млрд. лв. (1,4 процента).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на юли възлиза на 24,7 млрд. лв. и спрямо края на юни нараства с 47 млн. лв. (0,2 процента), като влияние оказва повишението на текущата печалба, посочват от БНБ.