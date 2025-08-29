Подробно търсене

Печалбата на банковата система се увеличава с 6 процента към 31 юли на годишна база до 2,3 млрд. лв., съобщават от БНБ

Анелия Цветкова
Печалбата на банковата система се увеличава с 6 процента към 31 юли на годишна база до 2,3 млрд. лв., съобщават от БНБ
Печалбата на банковата система се увеличава с 6 процента към 31 юли на годишна база до 2,3 млрд. лв., съобщават от БНБ
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
29.08.2025 16:32
 (БТА)

Печалбата на банковата система у нас е в размер на 2,3 млрд. лв. към 31 юли, което е със 129 млн. лв. или 6 процента повече от реализираната за същия период на миналата година. Това съобщават от БНБ. 

Според данните в края на юли активите на банковата система възлизат на 201 млрд. лв. и са с 949 млн. лв. (0,5 процента) по-малко спрямо края на юни.

Отношението на ликвидно покритие към 31 юли е 243,7 процента при 254 процента в края на юни.

Ликвидният буфер е 53,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 22 млрд. лв. (при ликвиден буфер от 53,5 млрд. лв. и нетни изходящи ликвидни потоци от 21,1 млрд. лв. към 30 юни).

Брутните кредити и аванси в края на юли са 131,3 млрд. лв. и спрямо края на юни отчитат понижение с 364 млн. лв. или 0,3 процента. Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,1 млрд. лв. (14,9 процента) до 11,9 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление") нараства през месеца с 1,6 млрд. лв. (1,4 процента) до 119,1 млрд. лв. Увеличение е отчетено основно при кредитите за домакинства - с 1 млрд. лв., или 2 процента (в това число със 730 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот), а тези за нефинансови предприятия нарастват със 129 млн. лв. (0,2 процента). Увеличават се и кредитите за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия - с 325 млн. лв. (38,3 процента) и със 122 млн. лв. (1,3 процента).

В края на юли общите депозити в банковата система възлизат на 169,7 млрд. лв., отчита още статистиката. На месечна база те намаляват с 922 млн. лв. или 0,5 процента. Спад има основно при депозитите на кредитни институции - с 2,6 млрд. лв. (16,3 процента). Намаляват също депозитие на други финансови предприятия и на сектор "Държавно управление" - с 618 млн. лв. (13,4 процента) и с 481 млн. лв. (10,2 процента). През периода нарастват депозитите на нефинансови предприятия - с 1,5 млрд. лв. (3 процента), както и тези на домакинства - с 1,3 млрд. лв. (1,4 процента).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на юли възлиза на 24,7 млрд. лв. и спрямо края на юни нараства с 47 млн. лв. (0,2 процента), като влияние оказва повишението на текущата печалба, посочват от БНБ.

 

/ЕС/

Свързани новини

31.07.2025 15:41

Печалбата на банките у нас нараства с 8,7 на сто до близо 2 млрд. лева към края на първото полугодие, сочат данните на БНБ

Печалбата на българската банкова система нараства с 8,7 на сто на годишна база до 1,967 млрд. лева за първите шест месеца на настоящата 2025 година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, през първото полугодие на миналата година
30.06.2025 16:25

Ръст от 5,2 на сто на печалбата на банките у нас до 1,6 млрд. лв. отчита БНБ към 31 май на годишна база

Печалбата на банковата система у нас е в размер на 1,6 млрд. лв. към 31 май, което е със 78 млн. лв. (5,2 процента) повече спрямо отчетената за първите пет месеца на миналата година, съобщават от БНБ. Според данните нетният лихвен доход се повишава

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:58 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация