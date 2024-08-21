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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.08.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.08.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.08.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
21.08.2024 17:12
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18571

0.843377

Бразилски реал

BRL

10

3.2145

3.1109

Канадски долар

CAD

1

1.2938

0.772917

Швейцарски франк

CHF

1

2.05812

0.48588

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46618

4.05485

Чешка крона

CZK

100

7.78905

12.8385

Датска крона

DKK

10

2.62123

3.815

Британска лира

GBP

1

2.2928

0.436148

Хонконгски долар

HKD

10

2.25758

4.42952

Унгарски форинт

HUF

1000

4.98491

200.605

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.134

8818.34

Израелски шекел

ILS

10

4.7248

2.11649

Индийска рупия

INR

100

2.09721

47.6824

Исландска крона

ISK

100

1.28083

78.0744

Японска йена

JPY

100

1.20537

82.9621

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.31657

759.549

Мексиканско песо

MXN

100

9.25692

10.8027

Малайзийски рингит

MYR

10

4.01707

2.48938

Норвежка крона

NOK

10

1.67408

5.97343

Новозеландски долар

NZD

1

1.08003

0.9259

Филипинско песо

PHP

100

3.11354

32.1178

Полска злота

PLN

10

4.56351

2.1913

Румънска лея

RON

10

3.92974

2.5447

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71896

5.81747

Сингапурски долар

SGD

1

1.34616

0.742854

Тайландски бат

THB

100

5.13409

19.4776

Турска лира

TRY

100

5.18968

19.269

Щатски долар

USD

1

1.75947

0.568353

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.86512

10.1367

Злато (в трой унции)

XAU

1

4396.53

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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