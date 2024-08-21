Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.08.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.08.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18571
|
0.843377
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.2145
|
3.1109
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.2938
|
0.772917
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05812
|
0.48588
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46618
|
4.05485
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.78905
|
12.8385
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62123
|
3.815
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2928
|
0.436148
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.25758
|
4.42952
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.98491
|
200.605
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.134
|
8818.34
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.7248
|
2.11649
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.09721
|
47.6824
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28083
|
78.0744
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20537
|
82.9621
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.31657
|
759.549
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.25692
|
10.8027
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.01707
|
2.48938
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67408
|
5.97343
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08003
|
0.9259
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.11354
|
32.1178
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.56351
|
2.1913
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92974
|
2.5447
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71896
|
5.81747
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34616
|
0.742854
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13409
|
19.4776
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.18968
|
19.269
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.75947
|
0.568353
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.86512
|
10.1367
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4396.53
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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