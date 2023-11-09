Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.11.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.11.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17123
|
0.853803
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.73407
|
2.67804
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32725
|
0.753438
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0295
|
0.492732
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51114
|
3.98226
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.9651
|
12.5548
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62232
|
3.81342
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2428
|
0.445871
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.34217
|
4.26954
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.16732
|
193.524
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16966
|
8549.49
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.75859
|
2.10146
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19625
|
45.5322
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29611
|
77.1539
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21052
|
82.6091
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39513
|
716.779
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04272
|
9.5903
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.89856
|
2.56505
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.63894
|
6.1015
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08446
|
0.922118
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.27527
|
30.5318
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39611
|
2.27474
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93638
|
2.54041
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68113
|
5.94838
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34671
|
0.74255
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13489
|
19.4746
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.41889
|
15.579
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82942
|
0.546621
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.83195
|
10.1709
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3570.78
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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