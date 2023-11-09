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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.11.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.11.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.11.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София ,  
09.11.2023 17:42
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17123

0.853803

Бразилски реал

BRL

10

3.73407

2.67804

Канадски долар

CAD

1

1.32725

0.753438

Швейцарски франк

CHF

1

2.0295

0.492732

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51114

3.98226

Чешка крона

CZK

100

7.9651

12.5548

Датска крона

DKK

10

2.62232

3.81342

Британска лира

GBP

1

2.2428

0.445871

Хонконгски долар

HKD

10

2.34217

4.26954

Унгарски форинт

HUF

1000

5.16732

193.524

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16966

8549.49

Израелски шекел

ILS

10

4.75859

2.10146

Индийска рупия

INR

100

2.19625

45.5322

Исландска крона

ISK

100

1.29611

77.1539

Японска йена

JPY

100

1.21052

82.6091

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39513

716.779

Мексиканско песо

MXN

10

1.04272

9.5903

Малайзийски рингит

MYR

10

3.89856

2.56505

Норвежка крона

NOK

10

1.63894

6.1015

Новозеландски долар

NZD

1

1.08446

0.922118

Филипинско песо

PHP

100

3.27527

30.5318

Полска злота

PLN

10

4.39611

2.27474

Румънска лея

RON

10

3.93638

2.54041

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68113

5.94838

Сингапурски долар

SGD

1

1.34671

0.74255

Тайландски бат

THB

100

5.13489

19.4746

Турска лира

TRY

100

6.41889

15.579

Щатски долар

USD

1

1.82942

0.546621

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.83195

10.1709

Злато (в трой унции)

XAU

1

3570.78

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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