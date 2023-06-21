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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.06.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА-архив
София,  
21.06.2023 18:00
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.21074

0.825941

Бразилски реал

BRL

10

3.74157

2.67267

Канадски долар

CAD

1

1.35492

0.738051

Швейцарски франк

CHF

1

1.99513

0.50122

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4909

4.01461

Чешка крона

CZK

100

8.23057

12.1498

Датска крона

DKK

10

2.62602

3.80804

Британска лира

GBP

1

2.27878

0.438831

Хонконгски долар

HKD

10

2.28725

4.37206

Унгарски форинт

HUF

1000

5.28746

189.127

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19763

8349.82

Израелски шекел

ILS

10

4.96353

2.0147

Индийска рупия

INR

100

2.18342

45.7997

Исландска крона

ISK

100

1.31883

75.8248

Японска йена

JPY

100

1.26272

79.1941

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.38331

722.904

Мексиканско песо

MXN

10

1.0437

9.5813

Малайзийски рингит

MYR

10

3.85484

2.59414

Норвежка крона

NOK

10

1.66496

6.00615

Новозеландски долар

NZD

1

1.10518

0.90483

Филипинско песо

PHP

100

3.21963

31.0595

Полска злота

PLN

10

4.41218

2.26645

Румънска лея

RON

10

3.94122

2.53729

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.66364

6.01092

Сингапурски долар

SGD

1

1.33249

0.750475

Тайландски бат

THB

100

5.13935

19.4577

Турска лира

TRY

100

7.60009

13.1577

Щатски долар

USD

1

1.79056

0.558484

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.74101

10.2659

Злато (в трой унции)

XAU

1

3447.62

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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