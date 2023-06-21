Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.21074
|
0.825941
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.74157
|
2.67267
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35492
|
0.738051
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99513
|
0.50122
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4909
|
4.01461
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23057
|
12.1498
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62602
|
3.80804
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27878
|
0.438831
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28725
|
4.37206
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.28746
|
189.127
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19763
|
8349.82
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.96353
|
2.0147
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18342
|
45.7997
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31883
|
75.8248
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.26272
|
79.1941
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.38331
|
722.904
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0437
|
9.5813
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.85484
|
2.59414
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66496
|
6.00615
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10518
|
0.90483
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21963
|
31.0595
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.41218
|
2.26645
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94122
|
2.53729
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.66364
|
6.01092
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33249
|
0.750475
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13935
|
19.4577
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.60009
|
13.1577
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79056
|
0.558484
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.74101
|
10.2659
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3447.62
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
news.modal.header
news.modal.text