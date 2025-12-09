Подробно търсене

Световната банка ще помага на България в подобряването на ефективността и управлението на железопътната инфраструктура

Марин Милков
Снимка: БТА/Владимир Шоков, архив
София,  
09.12.2025 16:26
 (БТА)

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), част от Групата на Световната банка, подписаха Споразумение за възстановими консултантски услуги, насочено към укрепване на финансовата устойчивост, оперативната ефективност и управлението на железопътната инфраструктура на България. Това съобщи финансовата институция на сайта си

Споразумението представлява важна стъпка към модернизирането на железопътния сектор и подкрепата за по-широките икономически и трудови цели на България.

Съгласно споразумението Световната банка ще консултира НКЖИ относно най-добрите международни практики в управлението на железниците, финансовата устойчивост и модернизацията на работната сила - включително оптимизация на уменията, преквалификация и програми за повишаване на квалификацията. Това ще помогне за по-добро съответствие с настоящите и бъдещите нужди и за постигане на дългосрочна финансова стабилност на НКЖИ.

„Модерната, ефективна и добре управлявана железопътна инфраструктура е от решаващо значение за икономическия растеж и конкурентоспособността на България. Чрез това партньорство Световната банка се ангажира да подкрепя НКЖИ в приемането на най-добрите международни практики, укрепването на финансовата устойчивост и модернизирането на работната сила. Тези усилия не само ще подобрят качеството на услугите и оперативните резултати, но и пряко ще допринесат за (водените) политики на България в областта на заетостта, насърчавайки нови умения, подкрепа в адаптирането към новите технологии и изисквания на модернизираните железници и създаване на възможности за устойчива заетост в железопътния сектор“, заяви Джейсън Брет Пелмар, постоянен представител на Групата на Световната банка за България.

Възстановимите консултантски услуги (Reimbursable Advisory Services - RAS) на Световната банка представляват консултантски програми, при които финансовата институция предоставя технически съвети, аналитични услуги и подкрепа за прилагането на политики на клиенти, основно в страни със средни и високи доходи, като клиентът възстановява на банката разходите за тези услуги. Възстановимите консултантски услуги предоставят ценна помощ при разработването, планирането и изпълнението на сложни реформи. Те са гъвкави и се адаптират към специфичните нужди на всяка страна, като могат да включват политически консултации, изследователски и диагностични анализи, координация на донорска помощ, оценка на въздействието, подкрепа за изпълнение, обучения, споделяне на знания и съвместно обучение.

/ИЦ/

