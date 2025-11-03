Бизнес климатът сред търговците на дребно в Германия се повишава слабо през октомври, сочат данни в проучване на "Ифо"

Бизнес климатът в сектора на търговията на дребно в Германия се повишава слабо през октомври. Това сочат заключенията от най-новото проучване на германския икономически институт "Ифо" (Ifo), получени днес в БТА.

Индексът на мюнхенския институт, който отразява равнището на доверие на германските компании от сектора на търговията на дребно в икономиката на страната, нараства слабо до минус 23,2 пункта през октомври спрямо минус 23,8 пункта през септември (сезонно коригирани). Компаниите оценяват настоящата си ситуация като малко по-добра, но остават предпазливи, показват данните в проучването.

"Бизнес климатът сред търговците на дребно е в застой (без значителна възходяща или низходяща тенденция)" посочва експертът на "Ифо" Патрик Хепнер, допълвайки, че "очакванията остават песимистични. Много търговци очакват бизнес ситуацията да остане много трудна и през 2026 г".

Бизнес климатът сред търговците на дребно на мебели и обзавеждане и магазините от типа "направи си сам" се подобри леко, докато при продавачите на дребно на дрехи се влоши.

Повече от половината търговци на дребно съобщават за въздържаност на потребителите.

45,3 на сто от търговците на дребно във физическите магазини отчитат по-слаб от обичайния сезонен поток от клиенти през третото тримесечие.

"Онлайн магазините на търговците са били посещавани малко по-често", отчита Хепнер, като допълва, че "само 23,7 на сто от търговците на дребно отчитат по-малко посещения от обичайното за сезона".

Леко увеличение има сред търговците, които планират повишение на продажните цени през следващите месеци.

Индексът на института, измерващ ценовите очаквания, се повишава слабо до 25,9 пункта през октомври.

В частност търговците на дребно на мебели и хранителни стоки планират увеличение на цените си по-често спрямо целия сектор като цяло.

Недостигът на квалифицирани работници остава проблем за 25,4 на сто сред търговците на дребно, 6,8 на сто от тях съобщават за затруднения с финансирането.