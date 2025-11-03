Подробно търсене

Бизнес климатът сред търговците на дребно в Германия се повишава слабо през октомври, сочат данни в проучване на "Ифо"

Марин Милков
Бизнес климатът сред търговците на дребно в Германия се повишава слабо през октомври, сочат данни в проучване на "Ифо"
Бизнес климатът сред търговците на дребно в Германия се повишава слабо през октомври, сочат данни в проучване на "Ифо"
Снимка: AP/Martin Meissner
Мюнхен,  
03.11.2025 09:36
 (БТА)

Бизнес климатът в сектора на търговията на дребно в Германия се повишава слабо през октомври. Това сочат заключенията от най-новото проучване на германския икономически институт "Ифо" (Ifo), получени днес в БТА.

Индексът на мюнхенския институт, който отразява равнището на доверие на германските компании от сектора на търговията на дребно в икономиката на страната, нараства слабо до минус 23,2 пункта през октомври спрямо минус 23,8 пункта през септември (сезонно коригирани). Компаниите оценяват настоящата си ситуация като малко по-добра, но остават предпазливи, показват данните в проучването.

"Бизнес климатът сред търговците на дребно е в застой (без значителна възходяща или низходяща тенденция)" посочва експертът на "Ифо" Патрик Хепнер, допълвайки, че "очакванията остават песимистични. Много търговци очакват бизнес ситуацията да остане много трудна и през 2026 г".

Бизнес климатът сред търговците на дребно на мебели и обзавеждане и магазините от типа "направи си сам" се подобри леко, докато при продавачите на дребно на дрехи се влоши.

Повече от половината търговци на дребно съобщават за въздържаност на потребителите.

45,3 на сто от търговците на дребно във физическите магазини отчитат по-слаб от обичайния сезонен поток от клиенти през третото тримесечие.

"Онлайн магазините на търговците са били посещавани малко по-често", отчита Хепнер, като допълва, че "само 23,7 на сто от търговците на дребно отчитат по-малко посещения от обичайното за сезона".

Леко увеличение има сред търговците, които планират повишение на продажните цени през следващите месеци.

Индексът на института, измерващ ценовите очаквания, се повишава слабо до 25,9 пункта през октомври.

В частност търговците на дребно на мебели и хранителни стоки планират увеличение на цените си по-често спрямо целия сектор като цяло.

Недостигът на квалифицирани работници остава проблем за 25,4 на сто сред търговците на дребно, 6,8 на сто от тях съобщават за затруднения с финансирането.

/СЛС/

Свързани новини

24.09.2025 12:01

Бизнес нагласите в Германия са по-песимистични през септември, отчита институтът "Ифо"

Настроенията сред германския бизнес се влошиха през септември. Компаниите са по-малко удовлетворени от текущото си състояние, а очакванията им за бъдещото развитие на бизнеса значително се понижиха. Това показват резултатите от най-новото проучване
24.06.2025 12:27

Германското бизнес доверие се повишава през юни, сочи проучване на "Ифо"

Доверието сред германските компании се е подобрило, сочи проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), изпратено до БТА. Индексът за бизнес климата на "Ифо" се е повишил до 88,4 пункта през юни в сравнение с 87,5 пункта през май. Компаниите оценяват
28.05.2025 11:06

Бизнес климатът сред търговците на дребно в Германия се подобрява значително през май, сочат данни в проучване на "Ифо"

Бизнес климатът в сектора на търговията на дребно в Германия се повишава значително през май. Това сочат заключенията от най-новото проучване на германския икономически институт "Ифо" (Ifo), получени днес в БТА. Индексът на мюнхенския институт,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:27 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация