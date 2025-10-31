Временно ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво предлагат от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало"

Внесохме предложение за временна мярка за ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от страната, заедно с „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“, заяви депутатът от ГЕРБ Делян Добрев пред журналисти в парламента.

Това е превантивна мярка. Имаме гориво за множество месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които България съхранява, обясни той. "Към горивото, което има България за месеци напред, не се причислява държавният резерв, където има допълнително гориво", добави депутатът.

В държавите около нас цените се покачват. Според нас това е защото се спекулира с геополитическата обстановка, обясни Добрев. По думите му предложението за временната мярка се внася, за да се предотврати спекула и за да се гарантира нормалният икономически ритъм в страната.

„В проекта за решение даваме гъвкавост на директора на Агенция „Митници“, ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на „Неохим“, да разрешава износа по своя преценка на ограничени продукти“, каза още Делян Добрев.



