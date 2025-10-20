Годишнина от рождението на д-р Тота Венкова ще бъде отбелязана в Габрово, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ). Събитието ще се състои от 12:00 ч. и е организирано съвместно между болницата и Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ в Габрово. Участниците и гостите ще поднесат цветя на гроба на първата българка дипломиран лекар в страната по повод 170 години от нейното рождение, допълниха организаторите.

От болницата припомниха, че д-р Венкова е родена през пролетта 1855 г. в Габрово, в семейството на Мария и Венко Чехларови. Рано остава сираче и благодарение на материалната помощ на Благотворителното женско дружество "Майчина грижа" през 1873 г. завършва с отличен успех и примерно поведение първия випуск на Габровското петокласно девическо училище. Същата година става учителка в основния курс на училището.

С идването на руските войски през Руско-турската война 1877-1878 г. всички училища са превърнати в лазарети. Тота Венкова постъпва като самарянка във военния лазарет и решава да посвети живота си на страдащите и болните. Руски военен лекар ѝ помага да подаде молба за стипендия от благотворително дружество в Санкт Петербург, която тя получава и заминава, за да се посвети на медицинската наука. Заради заболяване Тота Венкова прекъсва следването си и се връща в България. През 1883 г. заминава отново за Санкт Петербург, като стипендиантка на Министерството на народната просвета. Завършва медицина през 1886 г., връща се в България и започва да работи като лекар в Русе, Велико Търново, Варна и София.

През 1893 г. в Санкт Петербург специализира вътрешни и детски болести, а две години по-късно специализира във Виена акушерство и гинекология. След завръщането си в България основава курсове за подготовка на акушерки към Александровска болница в София. До 1900 г. е училищен лекар в Софийската девическа гимназия. Поради здравословни проблеми д-р Тота Венкова се оттегля от държавната работа и основава частна практика. В нейния дом в центъра на София се предлага безплатна акушеро-гинекологична консултация. До края на дните си, 23 декември 1921 г., тя помага на болни, бедни и безприютни, допълниха от лечебното заведение и уточниха, че в написаното от нея през 1920 г. завещание д-р Венкова оставя цялото си имущество на народа си.