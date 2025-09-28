Бюрото по труда в Смолян обяви 16 свободни места за специалности с висше образование, съобщи Снежана Орлова - директор на институцията. Търсят се четирима строителни инженери, както и началник на отдел "Устройство на територията, общинска собственост, техническа инфраструктура и екология“.

Сред свободните работни места са музикален ръководител в читалище, учител по физика и астрономия. Търсят се още конструктори, инженери - автоматизация, машинни оператори, технолози инструментално производство.

Свободните работни места за хора със средно професионално и общо образование са 123, като най-голям е броят на позициите машинен оператор, производство пластмасови изделия - 13, инспектор качество на производствените процеси - осем, отговорник на производствените линии - шест, монтажници на шприц-форми - шест, шофьори на автобус, касиери, сервитьори, хигиенисти.

В Бюрото по труда в Златоград са обявени три места за хора с висше образование - две за технически ръководител в строителството и едно - за вътрешен одитор. Търсят се и 20 машинни оператори за шиене.

В Мадан са обявени 39 позиции за машинен оператор шиене на облекла и четирима кроячи на текстил. Търсят се още помощник-готвач, чистач, експерт по връзки с обществеността с турски език, продавач и барман.

В Бюрото по труда в Девин сред обявените работни места са за трима лекари, две медицински сестри, парамедик и фелдшер.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.